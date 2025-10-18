Francisco Vázquez reprocha a PSOE y Vox boicotear unas buenas Cuentas

Tras el órdago echado por la Junta este pasado martes con la presentación de los Presupuestos de la Comunidad para 2026, el secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez, acusó a los dos principales partidos de la oposición, PSOE y Vox de «intentar boicotear unas buenas medidas económicas» al estar ambas formaciones en modo electoral.

Así lo afirmaba con motivo de su participación, junto con Ángel Ibáñez y Borja Suárez, en el Comité Ejecutivo Provincial del PP en Burgos, y donde se reafirmaba destacando que «estamos ante un buen Presupuesto y que se ha cumplido con la obligación de presentarlo en tiempo y forma».

Vázquez durante su intervención destacó el marcado carácter social de estas cuentan que ahondan en mayores beneficios fiscales y con importantes novedades como el refuerzo del operativo contra incendios en la comunidad por lo que con este documento insistió en que el Gobierno regional «tiene la mano tendida no solo para dialogar, sino también para negociar en alguna medida», recalcando que lo más importante en estos momentos en evitar que se paralice la comunidad autónoma, como «sí que está ocurriendo con el Gobierno central».

«Buenas prácticas»

Vázquez acusó a PSOE y Vox de llevar a cabo un «boicot» a las «buenas prácticas que se están desarrollando» en la región, y se felicitó por no haber escuchado ninguna crítica a los Presupuestos, «solo cuestiones formales que ya se verá como se van desarrollando». En este sentido, el dirigente popular avanzó que su partido seguirá trabajando para continuar con la «acción política» en beneficio de los ciudadanos.

Mientras, el presidente provincial del PP burgalés, Borja Suárez, cargó contra la oposición, a los que recordó que solo pueden criticar el proyecto de presupuestos autonómico y provincial porque el estatal «no existe».