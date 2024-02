Gallardo defiende la industria del cine en España pero advierte de que se llama cultura "a cualquier cosa"

Valladolid disfrutó ayer de una histórica gala de los premios Goya, que ha puesto de manifiesto que la ciudad tiene un encanto especial en torno al cine, como se demuestra cada año en su Semana Internacional de Cine (Seminci) además de posicionarse como un lugar idóneo para los rodajes de películas y series.

La jornada estuvo también marcada por las protestas de los agricultores y ganaderos a la llegada delos invitados a la Feria de Valladolid con chalecos amarillos y sin tractores ante la imposibilidad de hacerlo en una ciudad blindada, para reivindicar el futuro del campo.

Y una ceremonia que ha estado protagonizada también por la actriz Segourney Weaver, emocionada y muy aplaudida, pero que ha tenido un vencedor claro y rotundo: J.A. Bayona y "La sociedad de la nieve". El director se coronó hoy en Valladolid como el gran triunfador de la 38 ceremonia de los Premios Goya, convirtiendo en estatuillas doce de las trece nominaciones con que contaba la película., y que lleva acumulados 150 millones de espectadores en todo el mundo habiendo sido “hecha en España y en español”.

Además, como es costumbre, la gala de los Premios Goya es muy reivindicativa, y en esta ocasión ha estado centrada en contra de la violencia sexual hacia las mujeres en el cine y a favor de las víctimas de Gaza o del sector cinematográfico.

Precisamente en este último punto, la ceremonia venía "caliente" por unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las que se refería a los que se dedican a este sector como "señoritos" que "quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles". Unas palabras que eran contestadas por el director de cine Pedro Almodóvar durante su intervención en la gala, en la que, dirigiéndose a Gallardo, le dijo que que el dinero que los cineastas reciben como anticipo "lo devuelven con creces al Estado”.

“Que nos oiga”, proseguía Almodóvar, mientras el realizador de la gala enfocaba al líder autonómico de Vox, “lo devolvemos a través de nuestros impuestos y Seguridad Social, además de crear miles de puestos de trabajo”.

Pues el número dos del Gobierno regional ha continuado con esta polémica este domingo lanzado un hilo e su perfil personal de la red social "X", donde ha reconocido que España cuenta con una gran industria del cine, "con películas admiradas por todo el mundo", si bien aseguraba que hay gente que llama cultura a cualquier cosa”.

En este sentido, argumenta que no se puede comparar La sociedad de la nieve o Los otros, que considera ”grandes películas" de la industria del cine español, con otras que “no ha ido a ver prácticamente nadie, que no aportan nada nuevo, pero que las hemos pagado entre todos”. E incluso destaca que hay películas “deficitarias" que merecen la pena o que tienen una utilidad social”, entre las que ha citado “27 minutos”, producido por La Dalia Films.

"El cine es una herramienta de comunicación social, así que el criterio de rentabilidad económica no debe ser el único a tener en cuenta para decidir apoyar un proyecto cinematográfico", apunta.

También pone en valor el cine independientes que hace José Luis López Linares, que con su obra “España, la primera globalización” que en opinión del vicepresidente "ha dado a conocer de una manera atractiva cómo se desarrolló realmente la conquista de América".

Igualmente, reafirmaba su compromiso con el cine de la Comunidad y afirmaba que "un gobierno responsable como el nuestro va a seguir impulsándola en beneficio de nuestra cultura y nuestra economía”. En este sentido, destaca que gracias a la política de atracción de rodajes, Castilla y León ha batido su récord en 2023 con un total de 219 entre largometrajes, cortos, videoclips, reportajes, programas o series.

Respecto al término que usó de "señoritos" para referirse a los que se dedican al cine, explica que no alude a la mayoría de cineastas, “pero sí a muchos de ellos”.

"Ayer fui a la Premios Goya porque se celebraban en Valladolid, porque tengo un deber de representación institucional y, básicamente, porque no me dio la gana regalarle ese espacio un año más al consenso progre", escribe en su primer mensaje de los trece que ha escrito del hilo García-Gallardo, quien advierte de que la cultura no es de la izquierda, aunque afirma que el PP se la entregó.

Finalmente, muestra su decepción por el hecho de que ningún premiado de los “reivindicativos” se acordara de los guardias civiles asesinados en Barbate ni de los agricultores y ganaderos. "Mucho #SeAcabó (¿conciencias tranquilas en la sala?), lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Milei pero ningún problema real de España", lamenta Gallardo, para quien, haciendo suya una frase mítica futbolera de la radio, "no hubo sorpresa en Las Gaunas".