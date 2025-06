Grito de apoyo en las Cortes al empleo en La Bañeza y Ponferrada

Por una vez y sin que sirva de precedente, todos los grupos parlamentarios de las Cortes han votado juntos a favor de una iniciativa, en este caso en favor del empleo en las localidades leonesas de La Bañeza y Ponferrada, afectadas ambas por sendas crisis empresariales. La primera, por el cierre de la planta de Azucarera y el ERE que dejará en la calle a más de un centenar de personas y, la segunda, el despido de otros doscientos empleados en el centro ponferradino de la firma Teleperfomance.

El PSOE impulsaba esta proposición no de ley que ha salido adelante con el respaldo de todos, si bien durante el debate parlamentario ha habido tensión y fuertes críticas tanto a la Junta como al Gobierno de España por no haber dado hasta el momento soluciones.

La iniciativa, que cuenta con siete puntos, reclama más apoyo al sector azucarero y que se medie con Associated British Foods, la propietaria de Azucarera, para intentar la continuidad de la planta pero si no es posible, que al menos no se reduzcan las siembras y se evite el abandono del cultivo en la provincia leonesa, pero también demanda alternativas a la reubicación de Teperfomance o la reducción de costes.

Asimismo, la PNL demanda la puesta en marcha en un plazo de seis meses máximo de plan de reindustrialización para la provincia leonesa así como una política industrial equilibrada en el territorio, que priorice las zonas en riesgo de despoblación.

La procuradora y viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, advertía durante su defensa de la iniciativa del "grito de auxilio" de dos comarcas leonesas que están siendo golpeadas por decisiones empresariales "injustas", aunque echaba en cara a la Junta su "pasividad política" en ambos asuntos.

Desde el PP, sin embargo, la procuradora Beatriz Coelho, defendía que el voto a favor del PP a esta iniciativa pone de manifiesto el apoyo "claro e inequívoco" a los trabajadores, agricultores y familias afectadas por los recientes anuncios de despido colectivo. "No es un apoyo retórico, sino real y con medidas concretas en

marcha", decí ala parlamentaria popular, para quien desde el primer minuto, tanto el presidente Mañueco como las consejerías de Industria y Agricultura han estado del lado de los trabajadores, manteniendo reuniones con la empresa, mediando con todas las partes implicadas y activando ayudas para mitigar el impacto y que se pueda mantener la actividad.

La procuradora ha lamentado, sin embargo, que el PSOE rechace las enmiendas presentadas por el PP y utilice el problema con fines partidistas. “Exigen a la Junta lo que no se atreven a exigir a Pedro Sánchez", decía Coelho, recordando que ni la ministra de Trabajo, ni el titular de Agricultura ni la de Seguridad Social se han reunido con los trabajadores de Azucarera y Teleperformance afectados.

Además, recordaba que Junta ya ha implementado una estrategia activa: apoyo al cultivo remolachero con 62 millones de euros, ayudas al empleo adaptadas a trabajadores afectados por ERE, medidas de reindustrialización en zonas mineras y fondos específicos para Tierra de Campos y Villadangos.

Asimismo, defendía los compromisos logrados con la empresa Azucarera como mantener la compra de remolacha, la logística y asumir los costes del transporte a la planta de Toro. “Frente al oportunismo del PSOE, el Gobierno de Mañueco ofrece soluciones. León no necesita gestos de propaganda, necesita medidas concretas, y esas ya están en marcha”, apùntaba Coleho, quien exigía al PSOE de Castilla y León que traslade su preocupación al Gobierno de España, que hasta ahora no

ha activado el Mecanismo RED ni ha dado pasos efectivos para proteger el empleo en León. “El PSOE, una vez más, descarga toda la responsabilidad en la Junta mientras en Madrid mira hacia otro lado”, finalizaba.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, aseguraba que León tiene los “peores” indicadores de toda España, pese al crecimiento del empleo en el país. Ante las “crisis” de La Bañeza y Ponferrada, pidió a la Junta que deje de “mirar para otro lado” y se anticipe a la situación, pero recordó que los socialistas también tienen la obligación de “ser reivindicativos”.

El nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández, respaldaba el texto por ser un “grito desesperado” para apoyar a una provincia que aseguró se está “muriendo” ante la “desidia y dejadez” del PP. “Se quedan mirando como las vacas al tren”, dijo el procurador ‘morado’ a los dirigentes de la Junta a los que pidió que actúen de una “puñetera vez”.

Finalmente, el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, aseguraba que lo que ocurre en La Bañeza y Ponferrada es el fruto de no prever el futuro y de no hacer política “a largo plazo” y “sin abrir los ojos al futuro”.

Asfixia impositiva

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una propuesta del PP para pedir al Gobierno de España una rebaja fiscal "real y efectiva" para los agricultores y ganaderos, cuyo sector vive en "asfixia".

La propuesta, que pide también al Congreso “no vetar” la proposición de ley de fiscalidad agraria del PP tomada en consideración en el Senado, contó con el voto a favor de Vox, Por Ávila, los dos no adscritos y en contra del PSOE y la abstención de Pablo Fernández y Francisco Igea.

El PP, en boca de Lorena de la Fuente, advertía de una presión fiscal que ha supuesto la perdida de 118.000 empleos en España y destacaba la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Senado con medidas que supondrían un ahorro de 700 millones, para afear el veto de la norma en el Congreso tras su toma en consideración en la Cámara Alta.

Desde el PSOE, por su parte, aseguraba que es una propuesta cuyo objetivo es ser “un arma política” en contra del Gobierno y lamentaban que no se pongan sobre la mesa medidas específicas de apoyo al sector.

Energía nunclear

Finalmente, las Cortes han aprobado otra PNL del PP, que pide al Gobierno de España que reoriente su política energética con el fin de "garantizar el suministro en condiciones de calidad, seguridad y precio" y que apueste por el consumo en proximidad, el almacenamiento y conforme un mix que no excluya a ninguna fuente, como la nuclear.

La iniciativa ha salido adelante con los votos del PP, Soria Ya, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos; mientras que el PSOE ha votado en contra y Vox y la UPL se han abstenido.

Además, la PNL reclama al Gobierno que "atienda sin más demora" las peticiones realizadas por la Junta para el refuerzo de la red de transporte de electricidad y convoque los concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte así como los concursos de los nudos de transición justa, ubicados en Castilla y León, que se encuentran "bloqueados".

Finalmente, insta a Sánchez y su Gobierno que apruebe de modo urgente la regulación del mercado de capacidad en el sistema eléctrico que "viabilice el desarrollo de los proyectos de almacenamiento energético a gran escala".