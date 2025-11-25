Castilla y León apela a la unidad para hacer frente al machismo

Castilla y León ha acogido este martes numerosos actos y manifestaciones pese al frío que hizo con motivo del Día de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, para plantar cara a esta lacra social y apelar a la unidad de todos para hacerla frente.

Por la tarde se celebraron distintas manifestaciones, como en Soria, donde participaba el secretario regional del PSOE y elcalde de Soria, Carlos Martínez, quien aprovechaba esta jornada para denunciar «falta de voluntad» del PP en materia de lucha contra la violencia machista, que ha atribuido a un intento de «no cabrear a Vox, su socio preferente».

Asimismo, Martínez avanzaba que el PSOE de Castilla y León tiene intención de sacar adelante la modificación de la Ley de Violencia de Género autonómica, que adaptaría la norma al último Pacto de Estado suscrito en febrero de este año y que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, para antes de diciembre.

Una modificación a la que su grupo parlamentario en las Cortes autonómicas ha presentado 103 enmiendas, de las que Martínez ha destacado que recogen las demandas de las organizaciones que "llevan décadas persiguiendo y luchando por la igualdad de oportunidades, reconociendo la desigualdad de la mujer y luchando contra la violencia machista".

La tramitación parlamentaria de la modificación tendrá su siguiente capítulo este viernes, con la ponencia; la semana siguiente pasará a la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Cámara y podría debatirse en el hemiciclo en el último pleno del año.

Además, Martínez también ha enumerado varias medidas que pondrán en marcha si ganan las elecciones autonómicas de marzo: la transversalidad de la lucha feminista en todas las políticas públicas con una "comisión interconsejerías", y una consejería de Igualdad propia.

Valladolid clama contra el machismo

En Valladolid, cientos de personas se concentraron esta noche en Valladolid para denunciar la violencia machista aprovechando la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una protesta en la que se puso el acento en la violencia de género en la violencia que se genera desde las instituciones.

Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, su portavoz, Yolanda Martín, condenó todos los asesinatos machistas que se siguen produciendo en España -38 en lo que va de año-, y puso el acento en la violencia que todavía se ejerce contra las mujeres desde las instituciones, “que sería donde más seguras nos deberíamos sentir, aunque estamos viendo lo contrario”.

En este sentido hizo referencia a los discurso de odio que se pueden escuchar en los parlamentos, o la revictimación que sufren muchas mujeres por parte de la judicatura cuando van a denunciar una agresión.

A la manifestación también asistió la portavoz del Partido Socialista de Castilla y León en las Cortes, Patricia Gómez, que también aseguró que hay que poner fin a la violencia machista en las instituciones y expulsar de las mismas a los gobernantes que la niegan. En este sentido, criticó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “pactara con la ultraderecha y metiera en las instituciones a los negacionista de la violencia de género”.

Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras Castilla y León, Ana Fernández, aseguró que sigue siendo necesario la lucha diaria por los derechos de la mujeres y la erradicación de la violencia machista, “que es la mayor lacra social que vive nuestro país”. Además, pidió una reflexión a todos los partidos políticos para que sean capaces de aunar un consenso para acabar con la violencia de género”.