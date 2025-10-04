Herido un niño de 9 años tras ser atropellado en Ávila

Un niño de 9 años ha resultado herido después de ser atropellado en la céntrica avenida de Portugal de la capital abulense, siendo trasladado en ambulancia al hospital 'Nuestra Señora de Sonsoles'. El suceso se produjo en torno a las 21.30 horas del viernes 3 de octubre en una de las calles más transitadas de la ciudad, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

A la altura del número 24 de la avenida de Portugal, un turismo atropelló a un niño de 9 años, según comunicaron al 1-1-2 varias personas para informar del suceso.-Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, así como de las Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron una ambulancia de soporte vital básico a la zona.

Tras ser atendido por los facultativos, el niño de 9 años fue traslado más tarde en una ambulancia al Complejo Asistencial de Ávila. Asimismo, poco antes de las 20.00 horas del viernes 3 de octubre se produjo un accidente de tráfico en el cruce del paseo de la Estación con la calle Hornos Caleros, donde colisionaron un turismo y una motocicleta.

En el suceso resultó herido en una pierna un motorista de 40 años, que fue atendido por los facultativos en el lugar del suceso, hasta donde se trasladaron igualmente miembros de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y las Emergencias Sanitarias de Sacyl, informa Efe.