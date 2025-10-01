Iberdrola homenajea a trabajadores veteranos y jubilados de Castilla y León

Iberdrola ha celebrado el tradicional homenaje a sus profesionales veteranos de Castilla y León, donde ha reunido a 65 empleados que se han jubilado en el pasado ejercicio o que han cumplido 25 y 40 años de antigüedad en la empresa.

Al encuentro ha asistido el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, que ha agradecido la dedicación y el esfuerzo realizado por los trabajadores durante décadas que han permitido el crecimiento y la expansión internacional de la compañía, que se ha convertido en un líder mundial.

Mario Ruiz-Tagle ha destacado durante el acto que “el compromiso de Iberdrola con Castilla y León debe enmarcarse en la profunda vinculación de la compañía con esta tierra, en la que nació hace ya casi 125 años cuando se sentaron las bases de Iberdrola en España y hemos conseguido recorrer un camino extraordinario gracias a vosotros, que nos ha permitido estar hoy entre las dos mayores eléctricas del mundo y ser la primera eléctrica europea”.

“La apuesta de Iberdrola por las energías limpias comenzó precisamente con la construcción de los Saltos del Duero y, después de más de un siglo, ese compromiso se ha hecho aún mayor, como lo demuestra el hecho de que la empresa sea en la actualidad un líder mundial en energías limpias”.

El CEO de Iberdrola España ha resaltado además el sentimiento de orgullo por “prestar un gran servicio a la sociedad los 365 días del año y las 24 horas del día, y estar presentes siempre que se nos necesita. Por ello es fundamental contar con la dedicación y esfuerzo de todos vosotros, cuya experiencia es clave para hacer frente a los desafíos y avanzar en la electrificación”.

Los homenajeados, que han venido de diferentes puntos de la comunidad, y también de Orense, Cáceres, Lugo y Asturias, han estado acompañados también por directivos de Iberdrola, entre los que figuraban el director de Personas, Álvaro Murga; la consejera delegada de i-DE, la distribuidora de la compañía, Eva Mancera, y el director de i-DE en la Región Oeste, Óscar Villanueva; el jefe de la Cuenca Duero, Ramón Delpuy; el director de Iberdrola Renovables en la región, Fernando Martínez Riaza; el director Comercial de la compañía en Castilla y León, Celiano García, y el delegado de Iberdrola en la comunidad, Miguel Calvo.

Los profesionales han recibido un recuerdo por sus años dedicados a Iberdrola. Los trabajadores que llevan 40 años en la empresa han recibido un reloj, así como los que se jubilaron el año pasado que, además, han sido obsequiados con un plato conmemorativo. Al personal en activo que ha cumplido 25 años de antigüedad en 2024 se les ha entregado una carabela plateada.

La compañía también ha celebrado este acto de reconocimiento a empleados en Bilbao y Valencia, y lo hará mañana en Madrid.