Ofertón de Ouigo: Billetes a siete euros para viajar a Madrid desde Valladolid y Segovia

OUIGO, el operador de trenes de Alta Velocidad con tarifas asequibles ha anunciado una nueva campaña para viajar con precio fijo entre Madrid, Segovia y Valladolid. Durante las próximas siete semanas, entre el 3 de septiembre y el 19 de octubre, los viajeros podrán comprar sus billetes por tan solo 7 euros, sin importar el horario o la demanda.

Además, como parte de la promoción, disponible en la web y aplicación de OUIGO, la compañía anuncia un añadido a la campaña: los viajeros que realicen seis trayectos podrán hacer el séptimo de forma

gratuita. De esta forma, OUIGO se posiciona como una opción de referencia para los desplazamientos diarios o frecuentes.

Federico Pareja, director Comercial de OUIGO, ha asegurado que “este precio fijo de 7 euros entre Madrid, Segovia y Valladolid refleja nuestro firme compromiso con la promoción económica de los destinos en los que operamos. Esta iniciativa es una oportunidad para disfrutar de la actividad cultural de las tres ciudades, y demuestra que es posible combinar precios accesibles con la calidad y comodidad que

caracterizan nuestros servicios. Casi 100.000 viajeros podrían beneficiarse de esta tarifa. Con el séptimo billete gratuito, no solo ofrecemos precios competitivos, sino que premiamos la fidelidad de nuestros

viajeros, contribuyendo así a un cambio modal hacia opciones de transporte más sostenibles”.

Apuesta por la línea Valladolid-Segovia-Madrid

Valladolid y Segovia son puntos estratégicos para OUIGO tanto por su atractivo cultural como económico, y esta nueva promoción es una muestra más de la apuesta de la compañía por reforzar su conexión con Madrid y potenciar su visibilidad a nivel nacional.

Actualmente, OUIGO opera con 4 circulaciones diarias (2 idas y 2 vueltas) entre Valladolid y Madrid, con parada en Segovia; 2 circulaciones al día (1 ida y 1 vuelta) entre Valladolid y Valencia, con parada en

Segovia, Madrid-Chamartín y Cuenca; y 2 circulaciones al día (1 ida y 1 vuelta) entre Valladolid y Alicante, con parada Segovia, Madrid-Chamartín, Cuenca, Albacete y Alicante.