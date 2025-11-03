Isabel Blanco apela a la tecnología para mejorar la atención social

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, subrayó hoy la importancia de aprovechar la innovación digital para mejorar la atención social y avanzar en igualdad de oportunidades.

Blanco participó esta mañana en el foro del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León bajo el título “Nuevas tecnologías para nuevos retos sociales” y enmarcó su intervención en la apuesta del Gobierno autonómico por una Comunidad “moderna”, “líder” en la prestación de servicios sociales y en la atención a la dependencia, y recordó que la Comunidad es la segunda mejor valorada en el barómetro sanitario nacional.

“Castilla y León es líder en servicios sociales, líder en dependencia, y nuestro objetivo es situarla entre las tres mejores comunidades de España en todos los ámbitos”, afirmó.

La vicepresidenta destacó que la gestión de los últimos años se ve respaldada por unos presupuestos históricos, que alcanzan más de 15.000 millones de euros, con 5.000 millones destinados a sanidad, 3.000 millones a educación y 1.500 millones a políticas de familia y servicios sociales. Según explicó, estas partidas reflejan la apuesta del Ejecutivo autonómico por “el empleo, las personas y las familias”, y por dar continuidad a la transformación digital de los servicios públicos, como recoge Ical.

En el ámbito de los servicios sociales, Blanco puso como ejemplo el desarrollo de la teleasistencia avanzada gratuita, una herramienta clave en la atención a las personas mayores y dependientes. Señaló que la inversión supera los 70 millones de euros y que el servicio ya llega a más de 62.000 personas en toda Castilla y León, superando el objetivo inicial de 50.000 usuarios fijado para 2025.

“Esa es la mejor muestra del compromiso del presidente Mañueco con esta tierra: seguir avanzando, seguir transformando Castilla y León con una gestión avalada por los resultados y un proyecto de futuro”, señaló Blanco.

El acto, celebrado en Burgos, contó con la colaboración de la Fundación Telefónica y la Fundación Intras, y tuvo como objetivo reflejar la visión de Castilla y León como una Comunidad “moderna, innovadora y comprometida” con la mejora continua de los servicios públicos y el bienestar de sus ciudadanos.