La Junta avanza en la modernización de la red autonómica de carreteras con una inversión de 5 millones para renovar la señalización vertical

La Junta de Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de la red autonómica de carreteras con la aprobación del contrato destinado a la mejora y reposición de la señalización vertical en todas las provincias de la Comunidad. Esta actuación, promovida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, supone una inversión global de 4.943.829,65 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027, y se desarrollará en un plazo de 15 meses.

El proyecto permitirá actualizar la señalización de miles de kilómetros de vías autonómicas, incorporando materiales más duraderos y reflectantes de última generación, que mejorarán la visibilidad, la orientación del conductor y la seguridad en las carreteras. Se colocarán nuevas señales fijas de acero galvanizado y se renovarán las placas que hayan perdido eficacia, dentro de un plan integral de conservación preventiva.

El contrato se organiza en nueve lotes provinciales, que garantizan una ejecución más eficiente y ajustada a las necesidades de cada territorio, con las siguientes inversiones:

Ávila: 505.871,23 euros

Burgos: 650.674,45 euros

León: 648.324,16 euros

Palencia: 694.423,46 euros

Salamanca: 500.623,79 euros

Segovia: 486.626,73 euros

Soria: 486.387,77 euros

Valladolid: 484.664,63 euros

Zamora: 486.233,43 euros

Con esta iniciativa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento, modernización y seguridad de los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica, la más extensa del país. Este proyecto se suma a las inversiones previstas en señalización horizontal, dentro de la estrategia autonómica para reducir la siniestralidad, facilitar una movilidad más segura y garantizar la conservación sostenible de las infraestructuras.