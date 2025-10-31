La escaladora vallisoletana Iziar Martínez es una de las tres finalistas de los Premios Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas en la categoría femenina, cuyo resultado se definirá en la gala de entrega de los galardones que se celebra en la ciudad catalana el próximo 10 de diciembre.

Martínez ha sido nominada por “su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, pensando en las generaciones más jóvenes”. Iziar conecta la escalada con la naturaleza y su propósito formativo y de sensibilización a niños y niñas para cuidad el planeta han sido también tenidos en cuenta para su nominación.

Las otras dos candidatas en categoría femenina son la gimnasta rítmica aragonesa Inés Bergua “por su excelencia deportiva, el liderazgo humano y el compromiso social compatible con una carrera académica exitosa”, y la skater gallega Julia Benedetti “por su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente, combinando su carrera académica con su trayectoria deportiva”.

Con el premio, la Fundación Princesa de Girona busca dar visibilidad a jóvenes deportistas y entidades que destacan por su ejemplaridad, su esfuerzo, resiliencia y compromiso social más allá de los logros estrictamente competitivos.