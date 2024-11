La Junta confía en lograr un «gran pacto presupuestario desde el diálogo»

La Junta de Castilla y León justificó hoy su decisión de no registrar el proyecto de presupuestos en las Cortes hasta no alcanzar un “gran pacto presupuestario desde el diálogo” en que, con ello, dan “margen” a los grupos para modificar las partidas relativas a cada Consejería. Algo que, una vez registrado el proyecto, no podrían hacer con las enmiendas parciales.

“No queremos imponer lo que hemos hecho”, apuntó, a este respecto, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que se abrió así a modificar el anteproyecto de presupuestos con las aportaciones de los grupos con representación en Cortes, y recordó que, si lo presentaran en el Parlamento autonómico, solo se podría cambiar la cantidad destinada a cada consejería a través de una enmienda a la totalidad, dado que las enmiendas parciales solo permiten modificaciones “en la misma sección presupuestaria”. “Estamos abiertos a que los grupos saquen financiación de una consejería para llevarla a otra porque, si no, no daríamos margen”, apuntó.

Las declaraciones de Carriedo, recogidas por Ical, fueron realizadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el portavoz de la Junta también anunció la “inmediata” convocatoria de los grupos con representación en las Cortes para, “si sus agendas lo permiten, comenzar ya la próxima semana” con una ronda de reuniones en las que el primer invitado será el Grupo Parlamentario Socialista.

El objetivo, reiterado en varias ocasiones por Carriedo, es lograr ese “gran pacto entre todos” a través de “un instrumento básico, el diálogo”. “Nuestra idea es buscar acuerdos, ver qué nos piden, si eso ya está dentro del anteproyecto y, si no, ver cómo se financia y de donde reducir partidas”, señaló, desde la premisa de “compartir prioridades” y “no imponer” el documento ya realizado por la Junta, que no obstante consideró “validado” por los procuradores que ayer se abstuvieron para que saliera adelante el techo de gasto: PSOE, Por Ávila y Francisco Igea.

En todo caso, Carriedo sí confirmó que la Junta no registrará el proyecto de cuentas para 2025 sin “tener la seguridad de la tramitación y aprobación parlamentaria” de los presupuestos, pese a que esta fue la condición establecida tanto por la bancada socialista como por Igea para dar paso ayer al techo de gasto.

El portavoz de la Junta sí que llamó hoy a “la voluntad de todos” los grupos parlamentarios para “alcanzar este pacto” presupuestario, para el que el Gobierno autonómico va “con mano tendida” pero que “no depende solo” de su voluntad al gobernar en minoría, como recordó en varias ocasiones Fernández Carriedo.

“Tenemos buenos mimbres para sacar adelante un buen presupuesto”, consideró el portavoz de la Junta, que recordó que en otras comunidades, o en el Congreso de los Diputados, “estos mimbres no existen” por no contar con un techo de gasto aprobado, que en el caso de Castilla y León, Carriedo consideró como “base” para lograr el acuerdo en el ámbito presupuestario.

Por ello, el portavoz de la Junta no solo celebró el de ayer como “un buen día para la Comunidad” por la votación favorable al límite de gasto no financiero, sino que llegó a considerar a Castilla y León como un “ejemplo” por mostrar que “un gobierno, aunque esté en solitario y no tenga mayoría absoluta, puede llegar a acuerdos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.