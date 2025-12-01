La Junta garantiza el agua potable en Mombeltrán (Ávila)

El Gobierno regional está intensificando los trabajos en el municipio abulense de Mombeltrán para garantizar el suministro de agua potable y restableciendo la red de abastecimiento tras el incendio que afectó a la comarca en julio de 2025, que tuvo un impacto directo en las captaciones de agua del municipio.

A través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), se están ejecutando actuaciones de emergencia por 412.000 euros, que forman parte de un paquete de actuaciones de emergencia más amplio para el abastecimiento de agua, que alcanza una inversión global de 3,7 millones de euros, con un total de 33 intervenciones en municipios de Ávila, Zamora y León.

El incendio del pasado verano provocó daños significativos en las infraestructuras básicas de abastecimiento, comprometiendo la disponibilidad de agua potable para la población. Tras las evaluaciones técnicas realizadas por Somacyl, se ha puesto en marcha un plan de intervención que tiene como objetivo recuperar las captaciones dañadas e incorporar nuevas fuentes subterráneas como medida preventiva ante posibles arrastres derivados de episodios de lluvia.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, ha visitado la zona deonde se están realizando los trabajos en Mombeltrán, entre las que se encuentran la realización de dos nuevos sondeos de abastecimiento, la reposición de la tubería quemada o la canalización de 13 fuentes y arroyos para reforzar el suministro.

Las actuaciones, que se ejecutan de manera escalonada, concluirán en febrero de 2026, momento en el que todas las captaciones del municipio estarán completamente restauradas y complementadas con nuevos puntos de aporte.

Somacyl desarrolla actualmente actuaciones por valor de 44 millones de euros en la provincia de Ávila. La financiación prevista establece una aportación municipal del 20 por ciento, de la Diputación entre el 40 y el 60 por ciento según programa, y el resto por parte de la Junta.

Programa de depuración

El programa tiene como objetivo la construcción de depuradoras en núcelos de población según su tamaño. Así, en la provincia de Ávila, en los que tienen entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes se ha previsto la ejecución de 29 depuradoras por importe de 25,9 millones de euros, de las que cinco están finalizadas (La Horcajada, Poyales del Hoyo, Ramacastañas, Mingorría y Nava de Arévalo), 17 se encuentran en fase de ejecución; un proyecto está aprobado y listo para licitar; tres proyectos están redactados y pendientes de aprobación municipal, y tres se hallan en fase de redacción.

El programa de depuración 0–500 habitantes equivalentes implica la construcción de depuradoras en núcleos de población menores de 500 habitantes equivalentes. En la provincia de Ávila se ha previsto la ejecución de 27 depuradoras por importe de 5,1 millones de euros, de las que dos obras están en ejecución, en La Higuera (Mombeltrán) y Riocabado; un proyecto está aprobado y en licitación; cuatro están redactados pendientes de aprobación municipal; 19 en redacción y una actuación en estudio.

Programa de Infraestructuras Hidráulicas

El programa incluye 27 obras hidráulicas de distinta tipología, fundamentalmente de abastecimiento, con una inversión prevista de 10 millones de euros. En la provincia de Ávila se está trabajando en las siguientes actuaciones:

Nueve finalizadas, entre ellas: renovación de tubería desde la ETAP de Sotillo de La Adrada, depósitos en Villarejo del Valle, Umbrías, Santo Tomé de Zabarcos, San Juan de la Encinilla y Guisando, abastecimiento a Solosancho, EDAR de Venta Rasca y Venta Rasquilla, EDAR de Venta del Obispo.

Seis en ejecución: nueva línea eléctrica para la ETAP de Solosancho, abastecimiento a 4 núcleos de Solosancho, abastecimiento a Navarredonda, depuración del camping de Navarredonda, renovación de la captación subterránea de Mironcillo y abastecimiento a Cebreros.

Doce en fase de aprobación, entre ellas: abastecimiento y depuración en El Tiemblo, eficiencia en Pajares de Adaja, depósito de agua potable de Mombeltrán, mejoras en EDAR y ETAP de Barco de Ávila, depósitos en Tornadizos de Arévalo y Casas del Puerto, renovación del colector de Pedro Bernardo, nueva captación en Navacepeda de Tormes y ampliación del abastecimiento en Navaredondilla.

Programa de Renovación de Redes y Digitalización

El programa está en fase de desarrollo y ya se ha fijado en comisión mixta la tipología de las localidades en las que se va a actuar. El programa pretende evitar la pérdida de agua en las redes, y controlar mejor los caudales mediante contadores con telelectura, mejorando la eficiencia del sistema.

En la provincia de Ávila, se han seleccionado los siguientes municipios: Adanero, Nava de Arévalo, Rasueros, Santa Cruz de Pinares y Santa Cruz del Valle, encontrándose todos en fase de redacción de proyecto. La inversión prevista asciende a 3 millones de euros.