Acceso

Castilla y León

Agricultura y Ganadería

La Junta y el PP de Salamanca refuerzan su apoyo a agricultores y ganaderos

La consejera María González Corral destaca la incorporación de jóvenes y la sostenibilidad de los regadíos, mientras el presidente popular, Carlos García Carbayo, reivindica una PAC justa

La consejera María González Corral participa en la sectorial en el PP de Salamanca, junto al presidente Carlos García Carbayo y el secretario provincial David Mingo
La consejera María González Corral participa en la sectorial en el PP de Salamanca, junto al presidente Carlos García Carbayo y el secretario provincial David MingoIcalIcal
Salamanca Creada:
Última actualización:

La sede del Partido Popular en Salamanca acogió un acto sectorial centrado en la agricultura y la ganadería, con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y del presidente del PP provincial y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Ambos repasaron la situación del sector y los retos que afrontan los profesionales del medio rural salmantino.

González Corral destacó la importancia de los agricultores y ganaderos como motor de empleo y actividad económica en la provincia. “Nuestro objetivo es ofrecer estabilidad al sector y mirar al futuro, apostando por la incorporación de jóvenes, el desarrollo de regadíos sostenibles y la eficiencia energética, así como la modernización de explotaciones mediante investigación, innovación y tecnologías aplicadas”, explicó.

Asimismo, recordó que, pese a que los presupuestos autonómicos recientemente presentados no fueron aprobados, la hoja de ruta para impulsar la ganadería extensiva y el plan del ovino se mantiene firme.

La consejera también hizo referencia a la negociación de la PAC post 2027, cuyos primeros borradores no atendían las necesidades del territorio: “Eurodiputados del PP en Bruselas han rechazado ese documento, y aunque se han introducido cambios, seguimos trabajando para que la futura PAC contemple un presupuesto sólido y mantenga los dos pilares esenciales: ayudas directas a agricultores y ganaderos y apoyos a regadíos, incorporaciones de jóvenes y desarrollo de la industria alimentaria”, indicó.

Respecto a cuestiones sanitarias y de prevención, González Corral detalló que en Castilla y León no se han declarado nuevos focos de gripe aviar ni de dermatosis en las últimas semanas, y subrayó la importancia de la bioseguridad, la coordinación entre comunidades y la necesidad de un mayor control por parte del Ministerio para facilitar la competitividad del sector.

Por su parte, el alcalde puso en valor el trabajo de la consejera y la labor del Partido Popular en defensa del campo: “Hoy recibimos a una gran amiga de Salamanca, María González Corral, responsable de apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, que ejerce su labor de forma ejemplar. Desde el PP nos sentimos muy al lado de estos sectores, defendiendo diálogo, apoyos y políticas que garanticen un futuro sólido para los municipios y el medio rural”, subrayó.

García Carbayo reclamó además una Política Agraria Común (PAC) justa, con presupuesto independiente y suficiente, que garantice las ayudas directas y el relevo generacional, y defendió que Salamanca y Castilla y León reciban “ni un euro menos” en apoyo al sector.

Ambos dirigentes coincidieron en destacar que la agricultura y la ganadería son esenciales para el mantenimiento de los 362 municipios salmantinos, en su mayoría pequeños, y recalcaron la necesidad de políticas que garanticen la sostenibilidad, la modernización y la rentabilidad de las explotaciones.

La comparecencia concluyó con un compromiso conjunto de seguir defendiendo los intereses del medio rural tanto a nivel autonómico como en las negociaciones europeas, asegurando apoyo técnico, económico y estratégico a los profesionales del sector, informa Ical.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas