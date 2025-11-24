La Junta y el PP de Salamanca refuerzan su apoyo a agricultores y ganaderos

La sede del Partido Popular en Salamanca acogió un acto sectorial centrado en la agricultura y la ganadería, con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y del presidente del PP provincial y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Ambos repasaron la situación del sector y los retos que afrontan los profesionales del medio rural salmantino.

González Corral destacó la importancia de los agricultores y ganaderos como motor de empleo y actividad económica en la provincia. “Nuestro objetivo es ofrecer estabilidad al sector y mirar al futuro, apostando por la incorporación de jóvenes, el desarrollo de regadíos sostenibles y la eficiencia energética, así como la modernización de explotaciones mediante investigación, innovación y tecnologías aplicadas”, explicó.

Asimismo, recordó que, pese a que los presupuestos autonómicos recientemente presentados no fueron aprobados, la hoja de ruta para impulsar la ganadería extensiva y el plan del ovino se mantiene firme.

La consejera también hizo referencia a la negociación de la PAC post 2027, cuyos primeros borradores no atendían las necesidades del territorio: “Eurodiputados del PP en Bruselas han rechazado ese documento, y aunque se han introducido cambios, seguimos trabajando para que la futura PAC contemple un presupuesto sólido y mantenga los dos pilares esenciales: ayudas directas a agricultores y ganaderos y apoyos a regadíos, incorporaciones de jóvenes y desarrollo de la industria alimentaria”, indicó.

Respecto a cuestiones sanitarias y de prevención, González Corral detalló que en Castilla y León no se han declarado nuevos focos de gripe aviar ni de dermatosis en las últimas semanas, y subrayó la importancia de la bioseguridad, la coordinación entre comunidades y la necesidad de un mayor control por parte del Ministerio para facilitar la competitividad del sector.

Por su parte, el alcalde puso en valor el trabajo de la consejera y la labor del Partido Popular en defensa del campo: “Hoy recibimos a una gran amiga de Salamanca, María González Corral, responsable de apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, que ejerce su labor de forma ejemplar. Desde el PP nos sentimos muy al lado de estos sectores, defendiendo diálogo, apoyos y políticas que garanticen un futuro sólido para los municipios y el medio rural”, subrayó.

García Carbayo reclamó además una Política Agraria Común (PAC) justa, con presupuesto independiente y suficiente, que garantice las ayudas directas y el relevo generacional, y defendió que Salamanca y Castilla y León reciban “ni un euro menos” en apoyo al sector.

Ambos dirigentes coincidieron en destacar que la agricultura y la ganadería son esenciales para el mantenimiento de los 362 municipios salmantinos, en su mayoría pequeños, y recalcaron la necesidad de políticas que garanticen la sostenibilidad, la modernización y la rentabilidad de las explotaciones.

La comparecencia concluyó con un compromiso conjunto de seguir defendiendo los intereses del medio rural tanto a nivel autonómico como en las negociaciones europeas, asegurando apoyo técnico, económico y estratégico a los profesionales del sector, informa Ical.