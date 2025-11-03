Mañueco defiende una oferta universitaria de excelencia en toda Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó hoy que está “convencido” de que en diciembre la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, Acsucyl, aprobará, de forma provisional, la memoria para que el Grado de Medicina se pueda impartir en la Universidad de León desde el próximo curso, 2026/2027.

Así lo dijo en León, donde participó en una reunión con la rectora de la ULE, Nuria González, para seguir trabajando en esta titulación, un compromiso del propio presidente “que se ha logrado”, insistió, “hace trece meses con el consenso de las cuatro universidades públicas de Castilla y León”.

También, en alusiones, y ante la pregunta por parte de los medios, en referencia a la dimisión de presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, Mañueco señaló que "máximo respeto" a la decisión tomada por su compañero de partido, sin entrar a más detalles.

“La ULE es una universidad con casi 50 años, con estudios y titulaciones muy atractivas, que crece en todos los indicadores de calidad, cada vez más proyección internacional y clave en el ecosistema innovador de Castilla y León. Es un orgullo de toda la Comunidad y la apoyamos para que siga consiguiendo hitos de futuro”, señaló durante su intervención.

Mañueco cree que este es un “momento histórico” y cifró en 80 las plazas de nuevo ingreso que se ofertarán anualmente en este nuevo grado. “Ha sido un camino exigente, lo seguirá siendo. Esto no es un trabajo fácil. Se ha hecho con intensidad, con meses de trabajo, codo con codo entre las consejerías de Educación y Sanidad y la ULE para presentar una buena propuesta que cumpla con todos los requisitos. Está ya en trámite la propuesta del plan de estudios”, añadió.

El presidente también aseguró que todos los centros de Sacyl estarán a disposición para las prácticas de los alumnos. “Siempre hemos ido acompañando el trabajo de la ULE para dotarse de infraestructuras y profesionales, y pondremos a disposición todos los centros de Sacyl para las prácticas”.

Por otro lado, Mañueco recordó que ya para este curso se presupuestaron las primeras partidas para hacer realidad estos estudios, con 3,8 millones de euros, con el objetivo de sufragar las infraestructuras en el Campus de León. “También hemos estado hablando de la necesidad de complementar con partidas adicionales para seguir realizando inversiones en otras infraestructuras pendientes, tanto en la ULE como en las otras universidades públicas de nuestra Comunidad”, explicó.

De esta forma, el presidente remarcó que León va a contar con unos estudios de medicina “de calidad, excelencia y con un enfoque innovador” y sobre todo “con una universidad muy atenta a las necesidades del entorno”. Por eso habló de “un paso crucial para todo nuestro sistema universitario público” en lo que es “la legislatura del talento”.

Mañueco recordó que se han subido becas, se han bajado tasas y se ha apoyado la incorporación de nuevas titulaciones. “Desde que yo soy presidente hemos incrementado un 27 por ciento la financiación, más de 100 millones de euros es lo que reciben las universidades públicas. Apostar por la universidad, tanto en docencia como investigación, es una apuesta que devuelve con creces la propia universidad”, remarcó.

También insistió en el apoyo que se da a los campus periféricos, como el del Bierzo, donde se ha abierto el Colegio Mayor La Tebaida “y habrá otras colaboraciones”. “Vamos a seguir impulsando la investigación universitaria y biosanitaria y con una ágil transferencia del conocimiento”, prosiguió.

“Es importante ofrecer estabilidad a la sociedad para que permita generar actividad económica, empleo e implementar los derechos sociales. Apostar por la ULE contribuye a que sea un motor de docencia, investigación, crecimiento económico y empleo”, concluyó.

Además, Alfonso Fernández Mañueco, volvió a pedir al Gobierno de España que haya más profesionales sanitarios a disposición de las Comunidades Autónomas.

"Estamos reclamando, todas las comunidades autónomas al Gobierno de España la necesidad de poner a disposición más profesionales sanitarios”, dijo, aunque advirtió que es difícil predecir lo que ocurrirá en el futuro. “Lo que va a ocurrir de aquí a diez años no es fácil preverlo porque la situación social, médica de cualquier comunidad, de un país, evoluciona. Es presumible que necesitemos más profesionales en el sistema sanitario, de hecho hoy son muchísimos más profesionales los que trabajan en el sistema público de Castilla y León y nos gustaría tener a nuestra disposición más para poder contratarlos y cubrir las vacantes e incrementar las plazas en las especialidades que más se necesitan”, indicó.