Segundo fin de semana seguido con agresiones con arma blanca en Benavente (Zamora)

Un hombre resultó herido la madrugada del pasado domingo, 2 de noviembre, en Benavente por una agresión con arma blanca en una reyerta ocurrida en la zona de bares de esa localidad zamorana, donde el fin de semana anterior también se registró otra agresión con un machete, también de madrugada, junto a uno de los locales de ocio nocturno.

La última agresión ha requerido que la víctima tuviera que ser atendida y trasladada a un centro hospitalario, en el que se le aplicaron seis puntos de sutura, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha detallado que el hombre agredido es vecino de un pueblo próximo a Benavente.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias del suceso y trata de identificar al autor de esa agresión, que se produjo pese a que la presencia de agentes del Instituto armado en la zona de ocio nocturno se había reforzado el pasado fin de semana tras la primera agresión con arma blanca la madrugada del 25 de octubre.

Ante estos hechos, el subdelegado del Gobierno ha anunciado que se va a reforzar aún más la presencia policial de cara a próximos fines de semana con el desplazamiento a Benavente de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) de la Guardia Civil de Zamora.

Además, al tratarse de un tema "preocupante", pese a ser hechos "aislados", está previsto celebrar una reunión de seguridad con el Ayuntamiento de Benavente, previsiblemente el próximo viernes día 7 por la mañana, según ha detallado Ángel Blanco.