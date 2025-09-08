Localizado en buen estado el vecino de Perales (Palencia) desaparecido

Agentes de la Guardia Civil de Palencia localizaron este domingo 6 de septiembre a un vecino de 67 años de la localidad palentina de Perales que había desaparecido desde las 15.00 horas del pasado sábado 6 de septiembre.

Tras una intensa búsqueda coordinada por la Guardia Civil, con la participación de patrullas de seguridad ciudadana, un helicóptero del servicio aéreo y efectivos de Protección Civil de varias localidades, el hombre fue encontrado a las 19.20 horas de este domingo 7 de septiembre en las inmediaciones de la carretera CL-613, entre Villaumbrales y Grijota.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, la alerta se recibió el sábado, 6 de septiembre, en torno a las 15:00 horas, cuando se comunicó que el hombre no había regresado a su domicilio.

Desde ese momento se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil, que trabajó durante horas sobre distintos puntos de la provincia.

El dispositivo contó con varias patrullas de seguridad ciudadana, además de efectivos de Protección Civil de diferentes localidades y, ya durante la jornada del domingo 7 de septiembre, con el apoyo aéreo de un helicóptero, lo que permitió ampliar el radio de rastreo.

Finalmente, en torno a las 19:20 horas del domingo 7 de septiembre, el hombre desaparecido fue localizado en las inmediaciones de la carretera CL-613, que conecta Villaumbrales con Grijota, con signos de quemaduras por la exposición al sol, aunque consciente y aparentemente en buen estado de salud.

Tras ser atendido en el lugar por personal sanitario, fue trasladado al Hospital Río Carrión de Palencia para una revisión más exhaustiva.