Luz verde al presupuesto para el próximo curso del centro de la UNED en Segovia

A pocos días de dar comienzo al curso 2025-2026, cuyo acto inaugural está previsto para el jueves 16 de septiembre, la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Segovia se ha reunido esta mañana en sesión ordinaria presidida por Miguel Ángel de Vicente, para, entre otras cosas, dar luz verde al presupuesto del centro dirigido por María Dolores Reina, que en 2026 ascenderá a 534.708,20 euros.

Durante la sesión, a la que ha asistido el vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés, la directora ha hecho un repaso por la actividad llevada a cabo en el centro desde la primavera, haciendo hincapié en los cursos del Ministerio para profesores de Español en el extranjero, que volvieron a tener una gran acogida, contando con más de noventa personas que se formaron en materias y técnicas como el juego, el lenguaje corporal, los recursos digitales y analógicos o el pensamiento aplicados al lenguaje y la competencia gramatical.

Además, entre los puntos del orden del día de la Junta Rectora celebrada hoy ha figurado también la aprobación del Plan Académico Docente para el curso que dará inicio en septiembre, y en el que se han abordado, entre otras cuestiones, las acciones del Plan ‘Creando Comunidad Universitaria’, enfocado a difundir y asesorar sobre la oferta formativa de la UNED, así como a fomentar el contacto entre todos los

miembros de la comunidad universitaria. También, el programa UNED Senior, implantado con éxito en el curso anterior con las asignaturas sobre Historia de Segovia e Historia del Arte de Segovia y que este año ampliará su oferta proponiendo para el primer cuatrimestre, además, las asignaturas Historia de la Ciencia y Psicología y para el segundo cuatrimestre otras cuatro materias.

Finalmente, la reunión ha servido también para comentar algunos detalles del Plan del Reto Rural Digital, que prevé la puesta en marcha de dos cursos vinculados a la docencia y la tecnología en el medio rural.