Mañueco agradece el "apoyo valiosísimo" y el "gesto solidario" de los bomberos de Segovia desplazados a León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, agradeció el “apoyo valiosísimo” y el “gesto solidario” de los bomberos municipales de Segovia que participaron en las labores de extinción de los graves incendios forestales ocurridos en el noroeste de la Comunidad durante este mes de agosto.

“Para nosotros es motivo de orgullo contar con su entrega y profesionalidad”, se lee en una carta enviada por el presidente de la Junta de Castilla y León al alcalde de Segovia, José Mazarías, en la que expresa su "gratitud" por la "ejemplar colaboración en la lucha conjunta contra estos incendios forestales”.

En el escrito enviado este viernes, Mañueco agradeció el envío de medios humanos y técnicos para trabajar junto a los efectivos de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones que “ha supuesto un apoyo valiosísimo en unas circunstancias de enorme dificultad”.

Tal como requiere el presidente de la Junta en la carta, el alcalde de Segovia ha trasladado las felicitaciones a los bomberos de Segovia que participaron en las labores que se desarrollaron entre el 18 y el 24 de agosto, con la presencia de dos retenes con once profesionales en total que, sucesivamente, se desplazaron a Ponferrada para apoyar en la extinción de los catastróficos incendios ocurridos en esa zona de la Comunidad.