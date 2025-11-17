Mañueco reivindica la cirugía robótica que extiende a otros tres hospitales de Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reafirma su compromiso y el del Ejecutivo autonómico de impulsar una Sanidad pública con tecnologías de vanguardia al alcance de todos los ciudadanos, incorporando equipamiento de última generación en todo el territorio.

Así lo ha puesto de relieve este lunes tras participar en Palencia en la jornada "Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica", que ha defendido por favorecer intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas, que además facilitan una recuperación más rápida y mejora los resultados clínicos.

Y es que, entre sus principales ventajas, esta tecnología ofrece mayor precisión al cirujano y favorece la recuperación del paciente a través de incisiones de menor tamaño minimizando, también, el dolor.

El presidente explicaba que se han puesto ya once robots quirúrgicos a disposición de todas las áreas de salud, con una inversión de 12 millones de euros. Además, avanzaba que se dotará progresivamente con esta tecnología a los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, e incorporará un segundo robot en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca.

En la comunidad, 327 profesionales cuentan con la acreditación necesaria para utilizar esta tecnología y las intervenciones con cirugía robótica se han multiplicado por siete en los últimos años. Solo en 2025 se superarán las 2.000 operaciones realizadas con esta técnica, y más de 5.000 pacientes han sido intervenidos con éxito desde su implantación.

Asimismo, Castilla y León dispone de más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, un indicador que refleja el salto cualitativo que la Comunidad ha experimentado en los últimos años.

Durante esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha destinado 181 millones de euros a la incorporación de casi un centenar de nuevos equipos de alta tecnología sanitaria, reforzando la capacidad diagnóstica y terapéutica del sistema de salud autonómico. Entre otros ejemplos, destaca la incorporación de tecnología HIFU para tratar el temblor esencial y el Parkinson, el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión, los tratamientos oncológicos más avanzados, los exoesqueletos pediátricos o el uso del big data y la inteligencia artificial en los procesos de atención sanitaria.

Al repecto, Mañueco recordaba que el proyecto de Presupuestos de 2026 contempla la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, lo que permitirá continuar reforzando infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad.

En el caso de la provincia de Palencia, hay inversiones previstas la inversión prevista para equipamientos e infraestructuras sanitarias asciende a casi 58 millones de euros, destinados a la finalización de la Unidad de Radioterapia, al inicio de la construcción del nuevo Centro de Salud de Venta de Baños, a la ampliación del Centro de Salud de Torquemada y a la reforma integral del Centro de Salud de Baltanás, entre otros ejemplos.