Mañueco reivindica un cooperativismo agroalimentario "fuerte y profesionalizado"

Un cooperativismo agrario y agroalimentario fuerte y profesionalizado que plante cara a los "ataques injustificados" que están sufriendo los agricultores y ganaderos.

Esta es la apuesta de Castilla y León, trasladada este viernes a los más de cuatrocientos cooperativistas agroalimentarios reunidos en Zamora en su IV Congreso por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien reafirmaba su compromiso con este sector al que transmitía que la Comunidad estará siempre del lado de las cooperativas y sus socios.

"El sector primario, de transformación y el cooperativismo es imprescindible para Castilla y León, por ello la Junta será la primera que salga en defensa de sus profesionales", afirmaba, contundente, el jefe del Ejecutivo regional, para quien la Comunidad puede presumir de contar con el mejor sector primario de toda España, además de una de las más importantes industrias agroalimentarias y sector cooperativista.

En este sentido, señalaba que cuatro de las diez cooperativas más grandes de España se encentran en Castilla y León y que, además, hay varias de ellas que son líderes empresariales en sus territorios, entre las que citaba Cobadú.

Mañueco exponía también algunas cifras que sustentan estas afirmaciones, como por ejemplo que más de 37.000 familias vivan de este sector que da trabajo directo a más de 3.500 personas y que el pasado año facturó más de 3.800 millones de euros, el 21 por ciento de los cuales correspondieron a la provincia de Zamora.

"El cooperativos es un motor insustituible en el desarrollo social y económico del mundo rural de Castilla y León", apuntaba el presidente de la Junta, al tiempo que se refería al Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario 2024-2027, presentado este jueves pasado durante el Congreso y que contempla 44 líneas de actuación, con 23 millones de euros de inversión prevista, y que está llamado a dar "el impulso que necesita" el sector para ganar en competitividad y rentabilidad.

Mañueco, además se comprometía a seguir ayudando a las cooperativas a ganar dimensión, con facilidades en el acceso de las ayudas para la fusión, así como a apostar por su profesionalización con subvenciones a la contratación de técnicos especializados y la transformación digital. "Solo siendo más grande y más fuerte se puede ser más competitivo”, insistía el líder popular al respecto.

Asimismo, avanzaba nuevas ayudas a la contratación de consultorías y agencias de comunicación con el objetivo de promover el reconocimiento social del sector, y llamaba a las cooperativas a salir más al exterior "y explicar lo mucho y bueno que se hace en Castilla y León".

El presidente, además, apuesta por reforzar el relevo generacional y retener y atraer el talento de los jóvenes y para ello recordaba la puesta en marcha de un máster de Cooperativismo Agroalimentario”. Igualmente, se refería a otras medidas que promueve la Junta como es la contratación de correturnos para que haya mayor calidad de vida en el sector ganadero; la la inclusión por vez primera de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y de ganado en las ayudas con nuevos socios con las que, según decía, se va a financiar el 50 por ciento del capital social; y otras ayudas para contratar técnicos y personal directo.

"Tenéis al Gobierno de Castilla y León a vuestro lado. Queremos que ganemos el prestigio en el cooperativismo de Castilla y León y ser un gobierno que está al servicio de quien produce empleo, genera riqueza en el territorio”, finalizaba.

El acto contaba también con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

Producto agroalimentario

Por otra parte, durante el congreso se avanzaba que las cooperativas agroalimentarias de España han impulsado una nueva marca de calidad que, bajo el nombre de Producto Cooperativo distinguirá a los alimentos que elaboran y pondrá en valor el medio rural español en el que se generan esas producciones.

La nueva marca se pondrá en marcha a principios del próximo año y figurará en los envases de los productos de las cooperativas que quieran adherirse a ese sello de calidad.

Objetivo: hacer ver todos los valores que tiene el trabajo en común de ganaderos o agricultores que se asocian para sacar adelante sus producciones y ganar rentabilidad, pero también resaltar que los integrantes de esas cooperativas generan valor en el medio en el que se asientan y permiten luchar contra la despoblación rural, según destaca el técnico de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl), José Manuel Domíngez, en declaraciones recogidas por Efe.

De forma paralela, también se anunciaba en este cónclave cooperativista agroalimentario que en breve se lanzará una campaña para poner en valor la importancia que tiene la actividad agrícola y ganadera en las zonas rurales de España con el eslogan "si yo no produzco tú no comes".