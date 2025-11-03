Marco Morala: “Frente a la irresponsabilidad de la oposición, trabajo y celeridad del equipo de gobierno de Ponferrada”

La Junta de Gobierno aprueba iniciar el referido expediente “después de que los grupos de la oposición decidieran votar contra los intereses de los ciudadanos y contra los usuarios de las piscinas. No perdemos ni un día más en esperar responsabilidad institucional de esta oposición que se encuentra tan a gusto acordando entre socialistas y Vox paralizar los proyectos importantes de Ponferrada. Estoy seguro de que sus respectivos votantes están encantados de este acuerdo que tienen entre ellos, aunque probablemente los que fueran usuarios de la piscina no estarán tan contentos”, en palabras del alcalde Marco Morala.

Recalca el alcalde de Ponferrada que “el acuerdo que proponíamos era bueno en su conjunto para arreglar la piscina y también para ahorrar costes de mantenimiento y energéticos. Como esto no es posible, vamos a intentar salvar el arreglo de la piscina, aunque no se pueda asegurar igual el ahorro energético. Lo recordaremos, porque lo que no se pueda ahorrar lo van a pagar los ciudadanos de Ponferrada y no los políticos de PSOE y Vox que se han opuesto únicamente por sus tácticas e intereses partidistas”.

De este modo, afirma Morala, “luego unos vienen con el miedo a la extrema derecha, pero están encantados de votar juntos; y los otros vienen con los que venden España, y están igualmente encantados de votar juntos; porque a estas alturas ya no es una casualidad, sino una constante que se ponen de acuerdo. A mí, el acuerdo que me preocupa es el que pueda mantener con otras administraciones para ahorrar a los ciudadanos de Ponferrada el coste de una parte del arreglo y del mantenimiento. Frente a la irresponsabilidad de la oposición, la celeridad del equipo de gobierno. Hemos estado el fin de semana preparando una alternativa parcial que hoy se pone en marcha al aprobar el inicio del expediente para realizar una encomienda de gestión a Somacyl de modo que no se pierda el millón de euros que pone la junta de Castilla y León en el arreglo”.

Con esta gestión “esperamos poder acelerar los trámites administrativos para que se comience el arreglo de las piscinas, y lamentamos los retrasos y que no tengamos garantía de un ahorro suficiente y equivalente al que proponíamos en el pleno del viernes”.

Resume el alcalde de Ponferrada: “si esperaban paralizar la acción municipal, se equivocan, pero se equivocan en perjuicio de los ciudadanos no del equipo de gobierno. La radicalidad de la izquierda socialista y la derecha de Vox tiene estas cosas que la gente no entiende. Los demás trabajamos para que la ciudadanía no sufra las consecuencias de esa extraña alianza”.