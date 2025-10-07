Más de 100 agentes y diversas unidades participan en Valladolid en el acto institucional por el Día de la Policía Nacional

Más de 100 agentes y una nutrida representación de unidades policiales con base en Valladolid se dieron cita esta mañana en la plaza central de la Feria de Valladolid, que acogió la celebración del Día de la Policía Nacional, bajo la presidencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Autoridades presentes en el acto en Valladolid Ical

Durante el acto se concedieron cuatro medallas al merito policial con distintivo blanco a personal ajeno a la Policía Nacional y 55 medallas a personal propio, así como a cuerpos generales de la Administración por su trabajo y esfuerzo.

También se reconoció a 13 agentes de policía jubilados de distintas escalas y categorías, con la condición de Honorarios de la Policía Nacional, además de entregarse diplomas de reconocimiento a distintas asociaciones y empresas de Valladolid.

De igual manera, se realizó la entrega de dos replicas numeradas de la escultura ‘Custos Omnium’, obra del escultor Carlos Retortillo, que se encuentra expuesta en la Comisaría Provincial. Los reconocidos con este honor fueron la Diputación Provincial de Valladolid, por su estrecha colaboración con las iniciativas de la Policía Nacional, y la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, de la que la Policía Nacional es hermano de honor desde hace 101 años.