Más de 120 empresarios de Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León se dan cita en Salamanca en el IV Encuentro Interregional de Empresa Familiar

Salamanca ha sido el escenario del VI Encuentro Interregional de la Empresa familiar, un evento organizado por las asociaciones territoriales de empresa familiar de Madrid (ADEFAM), Extremadura (AEEF), Andalucía (AAEF), Castilla-La Mancha (AEFCLM) y Castilla y León (EFCL) con el objetivo de fomentar y estrechar lazos entre sus miembros.

Patrocinado por ABANCA, Cuatrecasas y Sanitas, el encuentro reunió a lo largo de las dos jornadas en la capital charra a cerca de 120 empresarios procedentes de estas cinco comunidades autónomas, que aprovecharon la cita para analizar y poner en común algunos aspectos que inciden en la actividad y continuidad de este tipo de compañías.

Para ello, el encuentro incluyó hoy la celebración de una jornada de trabajo en el Colegio de Fonseca, que contó con la intervención de destacados ponentes que analizaron cuestiones como las reformas pendientes de la economía española, el emprendimiento, la sucesión o el régimen fiscal de la empresa familiar.

La jornada fue inaugurado por el presidente de EFCL, Isidoro Alanís, quien se felicitó por la idoneidad de este tipo de encuentros, “que ofrecen la posibilidad de conocernos, intercambiar opiniones y de poder llegar a tener también un potencial negocio en el futuro entre nuestras empresas”.

Alanís inició su intervención con un recuerdo a las víctimas de la DANA y en especial a la asociación de la empresa familiar de Valencia, AVE, “porque las empresas familiares no dejamos de ser el 90 del tejido industrial y Valencia ha sufrido un desastre no solo por la pérdida de las víctimas, sino porque ha quedado devastado su tejido empresarial”.

En este sentido, recordó la cena benéfica promovida por AVE y que organizan el 13 de diciembre los cocineros con Estrella Michelin de toda España para recaudar fondos para los afectados por la DANA y animó a todas las empresas familiares a colaborar.

Alanís también reivindicó la oportunidad que brindan este tipo de eventos como altavoz “para denunciar cosas concretas que no se pueden permitir” y citó “el maltrato que sufrimos las empresas y los grandes empresarios a través del Gobierno de España y de su vicepresidenta”, en alusión a las acusaciones de Yolanda Díaz a las empresas en la DANA.

“Es injusto que la única cosa que a una vicepresidenta se le ocurra es decir que va a vigilar para que las empresas no manden a trabajar a sus empleados”, afirmó Alanís, quien aseguró que “las empresas no somos gentuza que mandemos a nuestros empleados a trabajar cuando no se puede. Somos los primeros que velamos por nuestra gente, nuestros equipos son lo más importante".

El presidente de EFCL insistió en que es una obligación de los empresarios denunciarlo públicamente y reconocer también “la grandísima labor” que han hecho los empresarios Amancio Ortega (Inditex) y Juan Roig (Mercadona) en el apoyo a la recuperación, aportando 200 millones de su capital, y por la que “solo han recibido críticas”.

“Para nosotros son un ejemplo de los valores de la empresa familiar y queremos transmitir nuestro reconocimiento y que se vean arropados por las empresas familiares, que somos los que sustentamos el estado de bienestar”, destacó.

El presidente de EFCL finalizó su intervención animando a los asistentes a hacer “pedagogía de lo que somos las empresas familiares, no nos avergoncemos”. “Defendamos lo que sí somos, nuestros valores, nuestros principios y que somos la base del estado de bienestar”, concluyó.

El acto de inauguración de la jornada contó también con la intervención del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y del director de Territorios y Redes de ABANCA, Gerardo Fuentes, que destacaron también el importante papel de la empresa familiar en el desarrollo económico y en la creación de empleo.

A continuación, el socio el socio de Cuatrecasas Jorge Arbex, analizó la fiscalidad que afecta a las holdings familiares y las tendencias de inspección tributaria en la empresa familiar.

Las empresarias Isabel Mª García (Fuerte Group Hotels) y Carmen San Martín (Bodegas De Alberto) debatieron seguidamente sobre su experiencia al frente de sus respectivas empresas familiares, en una mesa redonda moderada por la presidenta de ADEFAM, Verónica García.

La jornada continuó con las intervenciones del economista José Carlos Díaz, que analizó la situación de la economía española y las reformas pendientes, y del cineasta y escritor salmantino Rodrigo Cortés, quien narró su experiencia y trayectoria de éxito cinematográfica, que le ha llevado a triunfar en Hollywood.

La iniciativa fue clausurada por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, recientemente galardonado con el Premio Academia que otorga Empresa Familiar de Castilla y León, que será entregado en una gala el en Valladolid el próximo 28 de noviembre.

Como actividades previas a esta jornada de trabajo, los participantes a este VI Encuentro Regional asistieron ayer a un almuerzo de bienvenida en las instalaciones de Jamones Blázquez en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, y posteriormente se desplazaron a Salamanca para visitar el Edificio Histórico de la USAL y el ayuntamiento de la ciudad, donde se celebró la recepción oficial presidida por el alcalde.