Miles de leoneses exigen que el tren de vía estrecha llegue al centro de la ciudad

Clamor en León para reclamar la llegada del tren de FEVE al centro de la ciudad. Más de seis mil personas han participado este domingo en la manifestación convocada por la plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha (FEVE) quienes hicieron un recorrido a pie entre el apeadero de La Asunción hasta la Estación de Matallana para pedir también mejoras en este servicio ante la "deplorable" situación en la que se encuentra.

Los manifestantes denuncian que el mal estado del tren se debe a que no llega a la estación leonesa así como al trasbordo obligado en el apeadero de La Asunción y a la ausencia de un plan de Renfe para acabar con la situación.

El conocido como “tren de Matallana” ofrecía un servicio puntual y seguro hasta finales de 2011 pero a partir de ese momento, las obras de reforma comenzadas y abandonadas a los pocos meses impidieron que el tren llegara hasta la estación e hicieron necesario un trasbordo a autobús para el recorrido hasta la estación.

Algo que ha provocado, en opinión de la plataforma apoyándose en un informe del Tribunal de Cuentas, que el 34 por ciento de los viajeros de cercanías abandonaran este servicio entre 2010 y 2012 "porque no les servía”.

La plataforma exige una actuación especial y urgente dentro del plan europeo y español contra la despoblación de zonas apartadas y para ello avanzan que es fundamental que el tren llegue a la estación del centro de León sin transbordo intermedio y recuperar así la calidad del servicio anterior a 2011.

"Es el momento de la responsabilidad de los ciudadanos para pedir que toda la inversión efectuada no haya sido inútil”, decía Mariví Gutiérrez, portavoz del colectivo, quien se pregunta si la infraestructura está hecha y las vías están, ¿por qué no pasa el tren?”.

También asistía a la manifestación la Asociación Ferroviaria Reino de León, cuyo portavoz, Eduardo Tocino, quien pedía que “se deje de tomar el pelo a los leoneses” porque no se puede recuperar el servicio al centro de la ciudad si no se contratan los trenes como se hace en Cataluña y si no se terminan las normativas.

"Nadie está teniendo reuniones, ni tomando de decisiones mientras que la realidad es que se deja abandonados a los 150.000 viajeros que utilizan cada año la línea de ferrocarril a los que se les insulta con un servicio que no es de cercanías”, advierte, en declaraciones recogidas por Ical.