Muere un varón en un accidente entre un turismo y una moto en la capital burgalesa

Un varón, cuya edad se desconoce por el momento, falleció hoy tras el choque de un turismo y una moto en la carretera Poza 4, en la capital burgalesa, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El centro de emergencias 1-1-2- de Castilla y León recibió varias llamadas a las 10.30 horas de hoy, que alertaban de un accidente entre un turismo y una moto, y explicaban que el motorista estaba herido grave, inconsciente y sangrando.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió una UVI móvil, cuyo personal confirmó en el lugar el fallecimiento del varón.