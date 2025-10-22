El Museo Casa Botines Gaudí concede la III edición del Premio León de Plata a la Sagrada Familia

El Museo Casa Botines Gaudí ha otorgado la III edición de su prestigioso Premio León de Plata a la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Según ha podido conocer LA RAZÓN de Castilla y León el jurado ha resuelto conceder este galardón al templo catalán "por tratarse de uno de los mayores referentes en cuanto a la conservación, protección y difusión de la obra de Antonio Gaudí, hasta el punto de que la Junta Constructora ha logrado que la Sagrada Familia sea el monumento más visitado de toda España en 2024".

Fachada de la Gloria de la Sagrada Familia de Barcelona EUROPA PRESS EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Además, se destaca "el gran trabajo desarrollado por la Junta Constructora en la continuación de los trabajos de construcción de la basílica, que ha tenido como lugar importantes hallazgos y descubrimientos científicos en torno a la figura de Gaudí, así como la implementación de soluciones tecnológicas punteras para la construcción y conservación del edificio".

El Museo Casa Botines Gaudí otorga cada año el Premio León de Plata a personas, entidades o proyectos que se dedican al estudio, investigación, conservación y divulgación de la obra de Gaudí. Se trata de un galardón que se está convirtiendo en un referente cultural en el ámbito castellano y leonés y español.

Museo Casa Botines Gaudí Fundos Fundos

El galardón se entregará el próximo 17 de diciembre en el semisótano de Casa Botines, en un acto en el que también permitirá adelantar algunas de las novedades relacionadas con el Año Gaudí 2026 y el número 5 de la Revista Dragón, la publicación anual oficial del Museo Casa Botines Gaudí.