Música y compromiso social por las enfermedades raras con ‘Vibra León Solidario’

La Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (ALER) organiza el sábado 23 de agosto el evento ‘Vibra León Solidario’, una jornada musical y familiar que tendrá lugar en el Campo Hípico Municipal de León, con el doble objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos de organización y dar visibilidad a la realidad de las personas con enfermedades poco frecuentes.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León a través de su Concejalía de Bienestar Social, forma parte del compromiso de la asociación con la defensa de los derechos de quienes conviven con enfermedades raras en la provincia y en la comunidad autónoma. Con este motivo, la presidenta de ALER, Beatriz Alegre, y representantes de la asociación se han reunido con la concejala de Bienestar Social, Vera López, para concretar los detalles del evento.

‘Vibra León Solidario’ abrirá sus puertas a las 19:00 horas con una programación inclusiva y pensada para todos los públicos, con zona de actividades infantiles, espacio gastronómico con foodtrucks, barra de bebidas, y sorteos solidarios.

Además, el evento contará con actuaciones musicales en directo con la participación de Dani Martiny, speaker y animador oficial, Salma, joven talento leonés y exconcursante de La Voz Kids, el artista emergente Kinny, y los DJs Pablonezz y Gianmarco Onesitini en representación del colectivo Surtrive, una apuesta por la inclusión desde la música electrónica.

Las entradas solidarias tienen un coste desde 12 euros y pueden adquirirse a través de la web entradium.com/eventos/vibra-leon-solidario