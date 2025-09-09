National Geographic lo tiene claro: esta es la ciudad más bella de España

La prestigiosa revista de viajes "National Geographic" lo tiene claro a la hora de elegir la ciudad más bella de España. La verdad es que lo tiene muy complicado, ya que son numerosas las capitales que podrían ostentar ese “título”. Pero la publicación se decanta por este espectacular rincón, que define como “monumental, culta y divertida”. Además, todos los días del año están bien para visitarla, pero éste es el mejor momento, ya que acaba de iniciar sus Ferias y Fiestas Patronales, con lo que la ciudad se engalana y ofrece un completo y variado programa de actividades lúdicas, turísticas y culturales.

Visitar esta ciudad es adentrarse en un viaje a través del tiempo, pasear por calles cargadas de historia y descubrir rincones que reflejan parte esencial de nuestra identidad. Su encanto no reside solo en los monumentos, sino también en el ambiente que enamora a cada viajero que la recorre.

La elección de National Geographic confirma que “estamos ante un Oxford español que no tiene nada que envidiar a la célebre ciudad inglesa”. Con la ventaja de poder llegar fácilmente en coche, sin aeropuertos ni esperas interminables, se convierte en un destino perfecto para unas vacaciones memorables dentro de nuestro propio país.

Salamanca

La ciudad elegida por la prestigiosa revista no es otra que Salamanca. Sus orígenes se remontan a hace unos 2700 años, durante la primera Edad de Hierro, cuando los primeros pobladores de la ciudad se asentaron en el cerro de San Vicente, a la ribera del Tormes. Desde entonces, la metrópoli ha sido testigo del paso de diversos pueblos: vacceos, vetones, romanos, visigodos y musulmanes.

Raimundo de Borgoña, yerno del Rey Alfonso VI de León, fue el encargado de repoblar la ciudad durante el Medievo. Con una historia que se acumula en estratos y que es visible en los numerosos monumentos que se reparten en su centro histórico, la publicación cree que esta distinción hay que otorgársela a Salamanca.

Desde mediados del siglo IV a C. ya se puede hablar de la antigua ciudad celtibérica de Salmantica. Protegido por una muralla de piedra, aún se conservan algunos fragmentos en varias calles del casco antiguo.

En el año 220 a.C., los casi cinco mil habitantes de la Salmantica prerromana asistieron al asalto protagonizado por el general cartaginés Aníbal Barca, acompañado por un exótico escuadrón de cuarenta elefantes. Este acontecimiento, que supuso para la ciudad su entrada en la historia, fue el anuncio de una no muy lejana conquista romana.

A partir de mediados del siglo I a C., los romanos convirtieron Salmantica en una poblada civitas y un estratégico enclave dentro del trazado de la Vía de la Plata. Para facilitar el paso de esta calzada (que comunicaba Mérida y Astorga), los ingenieros romanos construyeron un largo puente, que aún hoy sigue salvando las aguas del Tormes.

La ciudad, que pertenecía a la Lusitania, llegó a alcanzar la categoría de municipio. A partir del siglo V, la crisis de Roma y las sucesivas invasiones de los pueblos germánicos significaron para Salamanca el inicio de más de setecientos años de decadencia.

A finales del siglo XI, el conde francés Raimundo de Borgoña, repobló Salamanca. El siglo XIII aportó muchas novedades, algunas fundamentales, para el devenir histórico de Salamanca. Además de los fueros otorgados por el rey Alfonso IX de León, que atrajeron a nuevos inmigrantes- entre ellos una numerosa comunidad judía-, la ciudad vio ampliar su perímetro amurallado y, sobre todas las cosas, asistió, en 1218, a la fundación de los Estudios Generales, embrión de su futura Universidad.

Tras la crisis del siglo XIV, compartida por buena parte del continente europeo, y un conflictivo siglo XV, marcado por los enfrentamientos feudales de la guerra de los Bandos, Salamanca entró en el siglo XVI decidida a convertirse en la más importante ciudad renacentista de toda la península Ibérica.

La época dorada se alargó, por lo menos en el campo cultural, hasta bien entrado el siglo XVII y coincide con lo que se ha venido a denominar el Siglo de Oro de las letras españolas.

La Guerra Civil significó un nuevo paréntesis en el que Salamanca fue breve sede del cuartel general de las tropas franquistas sublevadas contra la República. Tras el conflicto y después de una prolongada posguerra, la Universidad volvió a ejercer, una vez más, el papel del mejor catalizador de la vida ciudadana.

La llegada de la democracia trajo a Salamanca, al igual que al resto de España, un largo periodo de vertebración social y de prosperidad económica, transformándola en un auténtico emporio universitario, cultural y turístico. En 1988, la ciudad del Tormes alcanzó el reconocimiento internacional por parte de la Unesco con su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, según señala la web del Ayuntamiento de Salamanca.

La “Oxford” española

Oxford se lleva la fama de ser una ciudad universitaria inglesa con una historia que seduce a los viajeros. Por lo que son muchos los que deciden ir a visitarla. España también tiene buenas universidades y la primera de todas ellas está en una ciudad histórica que hay que visitar, Salamanca.

Salamanca alberga la Universidad, en activo, más antigua de España. Fundada en 1218 por Alfonso IX de León sobre el germen de su estudio general, fue la primera de Europa que ostentó el título de universidad por real cédula de Alfonso X el Sabio con fecha de 9 de noviembre de 1252 y por la licentia ubique docendi del papa Alejandro IV de 1255. Durante la época en la que fue una de las universidades más prestigiosas de Occidente se hizo popular la frase «Quod natura non dat, Salmantica non præstat», «Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta».

Salamanca está ligada a la historia universal por nombres propios como Antonio de Nebrija, Cristóbal Colón, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, Fray Luis de León, Beatriz Galindo o Miguel de Unamuno.

Otros atractivos de Salamanca

Pero Salamanca no es solo universidad. La capital charra cuenta con numerosos atractivos monumentales, entre los que destacan:

Puente Romano

Forma parte de la Vía de la Plata, que unía Mérida con Astorga. Aunque su origen es romano, del siglo I d.C., tan solo son de esta época los quince arcos más cercanos a la ciudad, sufriendo los otros once varias reconstrucciones como consecuencia de las crecidas del Tormes.

A la entrada del mismo se encuentra el verraco celtíbero, escultura granítica en forma de toro, testimonio de la cultura de los vettones, pobladores prerromanos de la ciudad. El verraco es famoso también por la referencia que a él se hace en una de las obras maestras de la literatura española: "El Lazarillo de Tormes". Tanto el toro como el puente forman parte del escudo de la ciudad.

Plaza Mayor

Es una de las más bellas plazas monumentales urbanas de Europa.Comenzó a construirse en 1729 a instancias del corregidor Rodrigo Caballero Llanes. El proyecto fue a cargo del arquitecto Alberto de Churriguera, al que siguió su sobrino Manuel de Lara Churriguera y fue finalizado por Andrés García de Quiñones en 1755.

Situada en el centro de la ciudad, forma un cuadrilátero irregular soportalado, de tres pisos en cada fachada, presidido por el Ayuntamiento. En el Pabellón Real destaca la efigie del rey Fernando III El Santo y los medallones de las enjutas de sus arcos representan a monarcas españoles. En el pabellón sur, o de San Martín en los medallones vemos a ilustres militares o conquistadores, mientras que en el pabellón de petrineros las figuras de los medallones son personajes de la cultura.

Hoy en día la Plaza Mayor es el centro de la vida social de la ciudad y el lugar de encuentros de sus habitantes, ya que en ella encontraremos numerosos bares y terrazas. Ya años antes era el punto de encuentro habitual de escritores y artistas.

Las dos catedrales

Se trata de una de las pocas capitales que cuenta con dos catedrales. Una de ellas es la Catedral de Santa María más conocida como Catedral Vieja, dedicada a Santa María de la Sede. Se empezó a construir en el siglo XII y fue fundada por el obispo Jerónimo de Perigrod.

La Catedral Viejaestuvo a punto de destruirse cuando se decidió construir la Catedral Nueva pero la idea fue rechazada porque se necesitaba un lugar de culto durante todo el tiempo que durara la obra.

De la fachada original poco queda puesto que fue tapada por otra en el siglo XVII. Junto a ella dos torres una que quedo bajo la torre de la Catedral Nueva y la otra que no se terminó y recibe el nombre de Torre Mocha. Otro de los atractivos de este templo es el retablo principal del siglo XV y el fresco que representa el Juicio Final.

La Catedral Nueva, adosada a la Vieja, se comenzó a construir en 1513, inaugurándose en agosto de 1733. En la promoción inicial intervinieron los Reyes Católicos, a petición del Cabildo Catedral, quien, con los obispos sucesivos, actuó siempre como principal promotor.

Esta catedral fue construida durante los siglos XVI y XVIII y en ella se aprecian los estilos gótico tardío, el renacentista así como el barroco. En el siglo XV surge la idea de construir una nueva catedral debido al gran aumento de la población, ello a causa en gran parte por las personas que estudiaban en la Universidad de Salamanca.

La construcción comenzó en 1512 estando posteriormente parada durante largo tiempo finalizando la obra en 1733. El cimborrio fue levantado tras retomarse las obras después de haber estado paradas durante casi todo el siglo XVII.

La catedral sufrió desperfectos por el terremoto de Lisboa y es por ello que actualmente podemos observar el campanario forrado de piedras y ligeramente inclinado hacia un lado. El terremoto también afecto a la cúpula que fue sustituida por la que se puede ver actualmente.

En 1812 se derribaron una serie de casas y se creó la plaza de Anaya quedando al descubierto la fachada norte de la catedral la cual está poco ornamentada porque no estaba preparada para la exhibición puesto que la fachada principal es otra que se encuentra en una calle estrecha de la ciudad. Como curiosidad que muestra la seo, es el pequeño astronauta situado en la puerta de Ramos frente al Palacio de Anaya.

La Casa de las Conchas

Se trata del monumento más representativo de la época de los Reyes Católicos de arte civil. Construido a finales del siglo XV, en esta casa se funden los restos góticos, moriscos e italianos. Su fundador fue el Doctor Rodríguez Arias y su motivo ornamental lo constituyen las conchas, símbolo de la Orden de Santiago, de la que era canciller.

Las ventanas de los pisos altos son ornamentadas con frontones de variadas arquerías góticas, mientras que las de los pisos inferiores muestran algunos de los mejores ejemplos de rejería gótica de España. Lo más llamativo del edificios se encuentra en su fachada la cual cuenta con más de 300 conchas que decoran todo el edificio así como blasones y escudos y preciosas rejas que cubren las ventanas.

La Clerecía

Es el nombre que recibe el edificio del antiguo Real Colegio del Espíritu Santo (o Santo Espíritu) de la Compañía de Jesús, construido en Salamanca entre los siglos XVII y XVIII. Es de estilo barroco. Se diferencia el colegio, con un interesante claustro, y la iglesia, con una impresionante fachada de tres cuerpos. El nombre de Clerecía se debe a una denominación abreviada de su pertenencia a la Real Clerecía de San Marcos tras la expulsión de los jesuitas de España.

Las obras comenzaron en 1617 bajo la protección de Margarita de Austria,​ esposa de Felipe III, al parecer como acto de desagravio a la orden por la prisión sufrida por su fundador, Ignacio de Loyola, por la Inquisición en la torre mocha de la catedral de Salamanca. Finalizándose en 1754. La planta general del edificio es obra de Juan Gómez de Mora.

Tras la expulsión de los Jesuitas de España, decretada por Carlos III mediante la Pragmática Sanción de 1767, se entregó el edificio a la Real Clerecía de San Marcos, con sede en la iglesia de San Marcos. Ésta, posteriormente cedió el edificio (salvo el templo) a la Diócesis de Salamanca, la cual instaló en él el Seminario de San Carlos.

En 1940, se crea la Universidad Pontificia de Salamanca, instituida por el papa Pío XII, y la Diócesis le entrega el edificio como sede. Pese a que en esa entrega no se incluía el templo del Espíritu Santo, la Universidad Pontificia suprimió el culto en él desde septiembre de 2012 para poder ser explotado turísticamente. Solo se permiten celebrar bodas de antiguos alumnos y personas vinculadas con la Universidad Pontificia.

El Colegio del Arzobispo Fonseca

El Colegio Arzobispo Fonseca es un monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1931. Fue fundado por el arzobispo de Toledo don Alonso de Fonseca e iniciada su construcción en 1519.

Como el resto de los Colegios Mayores universitarios, en su origen se trató de una institución docente de carácter benéfico. De este modo podían acceder a estudios universitarios aquellas personas sin recursos económicos. Pronto perdería este carácter, para pasar a ser instrumento de formación de las burocracias del Estado y los altos cargos eclesiásticos.

Convento de San Esteban

Se trata de un convento perteneciente a la Orden de Predicadores o Dominicos. El edificio actual fue construido entre 1524 y 1610. La fachada de la iglesia es uno de los más bellos ejemplos del plateresco español. En su parte central destaca la representación del Martirio de san Esteban, de Juan Antonio Ceroni, y sobre esta imagen puede verse un Calvario del mismo autor.

La iglesia de san Esteban tiene planta de cruz latina y una sola nave con un retablo obra de José de Churriguera al igual que la capilla lateral dedicada a la Virgen del Rosario.

Museo Casa Lis

La Casa Lis es un palacete modernista de Salamanca construido sobre el antiguo lienzo de la muralla de la ciudad, en donde está instalado en la actualidad el Museo de Art Nouveau y Art Déco.

La fachada norte, el acceso por la calle Gibraltar, es la única muestra de modernismo en la ciudad de Salamanca. El conjunto, formado por fachada de dos cuerpos, patio y verja, es de gran sencillez. La primera planta y las verjas están decoradas según las influencias del Art Nouveau belga mientras que la puerta de madera, en un arco bajo, posee motivos florales y acuáticos y resaltados en relieve.

La fachada sur, que da al río y recibe luz la mayor parte del día, es una espectacular combinación de clasicismo y modernidad. Por encima del muro de piedra se sitúan dos galerías de hierro y cristal, en el centro una escalera que se bifurca hacia una gran terraza abierta.

El uso del hierro, material constructivo de la época, tanto en la fachada sur como en el patio central, con matices expresivos aporta un diseño innovador que supera a la función estructural. Ejemplificado en los calados de las enjutas de los arcos del pórtico, en los herrajes de los miradores o en las finas columnas de fundición del taller de Moneo.

El patio central consta de galerías adinteladas apoyadas en columnas de fundición. En el piso inferior destaca la decoración modernista de los estucos de puertas y frisos corridos. En el piso superior de la galería destaca la decoración de los herrajes y la representación de la flor de lis, en honor al apellido de su promotor.

Si bien la concepción inicial del patio, usado el edificio como vivienda familiar, era un patio abierto, en la actualidad este permanece cerrado con una vidriera emplomada realizada por el artista catalán Juan Villaplana según diseño de Manuel Ramos Andrade. En la vidriera prima la utilización de una amplia gama de colores con los que representar el cielo, las nubes, la luna o las estrellas.

La Casa Lis, hoy, posee otras vidrieras en ventanas, en las galerías de la fachada sur, o en el lucernario de la escalera central que dan al edificio una riqueza cromática aún más atrayente y auténtica para su época. En definitiva, las vidrieras son hoy un conjunto más de piezas de arte en el Museo de Art Nouveau y Art Déco.

El Huerto de Calixto y Melibea

Se trata de un pequeño espacio ajardinado que está situado sobre la muralla y desde el que se pueden ver unas hermosas vistas de las Catedrales y de la ribera del río Tormes. Se halla en el espacio donde se cree que Fernando de Rojas ubicó el lugar de encuentro de los protagonistas y escenario del trágico desenlace de la célebre novela "La Celestina".

A la entrada del Huerto hay una estatua que representa a la alcahueta más famosa de la literatura española. En la parte inferior de la escultura se puede leer una inscripción que dice: "Soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón.", palabras sacadas de la famosa obra literaria.

Centro Cultural “Domus Artium”

Inaugurado en abril de 2002 con motivo de la Capitalidad Cultural Europea, el DA2 Domus Artium 2002 constituye un centro de arte contemporáneo de titularidad municipal del Ayuntamiento de Salamanca, gestionado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Este centro de arte contemporáneo nace para dar respuesta a una demanda creciente de un espacio especializado en arte contemporáneo, abierto a la ciudadanía y activo, dentro de una ciudad que en los últimos años ha renovado su oferta cultural conjugando el patrimonio histórico con una programación contemporánea en el terreno de las artes visuales, las artes escénicas y la música.

Originalmente la colección estaba conformada por trescientas obras de arte, sobre todo tipo de soportes y de temáticas variadas, seleccionadas entre las más sobresalientes de las distintas programaciones anuales desde 2002, su colección se ha visto incrementada notablemente econ la donación de la Colección de la Fundación Coca-Cola, integrada por más de cuatrocientas obras de arte contemporáneo español y portugués.

En consecuencia, actualmente la colección cuenta con más de setecientas obras deartistas de referencia tanto nacional como internacional, habiéndose realizado hasta la fecha más de una veintena de exposiciones de diferentes temáticas, cuyos comisarios/as son invitados/as a revisar sus colecciones para generar pluralidad y dinamismo a sus contenidos.

Asimismo, se está potenciando la colaboración con otras instituciones y agentes culturales de la ciudad para el desarrollo de proyectos didácticos novedosos que incorporan los recursos aportados por el centro de arte como herramienta de aprendizaje en sus metodologías.

Ferias y Fiestas Patronales

Además estos días Salamanca se encuentra de fiestas. Un momento ideal para disfrutar de la ciudad más bella de España. Hasta el próximo 15 de septiembre la capital charra rinde honor a su patrona la Virgen de la Vega. Más de un centenar de propuestas que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad y que incluyen conciertos, fuegos artificiales, batucadas, teatro, charangas y cabezudos, folclore tradicional y actividades deportivas.

Las fiestas en honor a la Virgen de la Vega son también una oportunidad para mostrar al mundo el alma de Salamanca: su hospitalidad, su riqueza cultural, su patrimonio único, su gastronomía y su vida vibrante. La ciudad se engalana para recibir a quienes vienen a disfrutar de conciertos, actividades, procesiones y encuentros que llenan las calles de alegría y emoción.