La novena parada de la Caravana de Alimentos de Segovia llega a Navafría para acompañar a la Feria del Ganado

La localidad segoviana de Navafría volverá a convertirse en punto de encuentro para el sector agroganadero y la gastronomía provincial con la celebración de la LIV Feria del Ganado, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre si las restricciones establecidas por la dermatosis nodular contagiosa no son prorrogadas. El evento, organizado por el ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Segovia y su marca agroalimentaria, está acompañado de la novena parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, una iniciativa que recorre la provincia promocionando los productos locales y el trabajo de sus productores y que en Navafría se celebrará independientemente de que la Feria pueda cumplir o no con su programación completa.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien, acompañada de la alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, y esperando que el evento pueda celebrarse finalmente sin ningún problema, daba a conocer la programación del mismo y añadía que “la Feria del Ganado es un ejemplo vivo de cómo tradición y desarrollo rural pueden convivir, generando oportunidades y orgullo de territorio”. “Mantener vivas las ferias rurales, no es sólo un homenaje a quienes trabajaron y trabajan la tierra y el ganado, sino también un espacio actual de encuentro, comercio y difusión de nuestros productos de calidad”, ha puntualizado.

Por su parte, Berzal ha expresado su deseo de “poder celebrar un año más una feria que forma parte de nuestra identidad, que nos une como pueblo y que sigue atrayendo a visitantes, ganaderos y productores de toda la provincia”. Además, ha querido agradecer el apoyo de la Diputación y de los productores locales, “porque sin su implicación sería imposible mantener vivo este legado que combina historia, sabor y comunidad”.

El programa previsto arrancará el viernes 7 de noviembre, a las 20:00 horas con una cata de cerveza y focaccias segovianas organizada por Alimentos de Segovia. El sábado 8 comenzará con un paseo botánico por Navafría, en el que los interesados podrán inscribirse desde la oficina de Turismo, seguido del tradicional VI Cocido Popular, a las 15:30 horas, en la Plaza del Mayo. Por la tarde, la música será protagonista con la actuación de la rondalla Trullen Huarte a las 19.30 horas y el ritmo de DJ Enebral desde las 23.30 horas.

Como ya es costumbre, el domingo, día 9 de noviembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar la inauguración de la Caravana de Alimentos de Segovia, que contará con la participación de quince socios de la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia: Vamos a Beer, Alimentación Los Castillos, Merche's Galletas, La Dula de las Mesetas, Graff Wine, Bodegas Maeste, Cáñamo Canniebas, A tu gusto!, Espirulina Valsaín, Álvaro Iglesias - Tomates Martín Muñoz de las Posadas, Quesos Moncedillo, Entrehoces, Aceitunas Hilario, Ahumados HUMA y Bendito Nanno.

Acto seguido, sobre las 11:30 horas, está prevista la inauguración oficial de la LIV Feria del Ganado en el ferial, con la tradicional entrega de premios mediante sorteo entre los ganaderos participantes, en colaboración con la Junta Agropecuaria Local. En este sentido, la diputada ha puesto en valor que “cada parada de la Caravana de Alimentos de Segovia es una ventana abierta al esfuerzo de quienes mantienen viva la producción local y apuestan por un modelo sostenible, de calidad y con arraigo en nuestra tierra”.

En la misma línea, la alcaldesa ha señalado que “el entusiasmo de los vecinos y la participación de ganaderos y productores han hecho posible a lo largo de décadas que la feria siga creciendo y proyectando el nombre de Navafría más allá de nuestras fronteras”.

El evento contará con la colaboración de la Diputación de Segovia, la marca Alimentos de Segovia, la Junta Agropecuaria Local de Navafría y la Junta de Castilla y León, consolidándose como una cita imprescindible para quienes valoran la cultura rural, la ganadería tradicional y la riqueza gastronómica de la provincia.