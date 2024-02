Nueve detenidos de una red de "sextorsión" con 32 víctimas mediante el "timo del sicario"

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Quilombeda” ha detenido e investigado a nueve personas, afincadas en Valencia, Cantabria y Valladolid, pertenecientes a una organización criminal que sextorsionaba a sus víctimas, tras haber solicitado estas contactos de mujeres a través de internet.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes han localizado a 32 personas perjudicadas, llegando el importe estafado a un total de 40.000 euros.

La operación se inició en marzo del pasado año cuando una de las víctimas puso una denuncia ante la Guardia Civil, manifestando que había solicitado a través de internet, contactos con mujeres y que pocos días después, recibió amenazas por mensajería móvil exigiéndole dinero a cambio de no enviarle a su domicilio un sicario.

En dichas amenazas se le insinuaba que si no realizaba el pago de lo que solicitaban tomarían acciones contra él como palizas e incluso el asesinato. Esta persona llegó a realizar transferencias por un importe de 12.000 euros.

Timo del sicario

Para ello, los autores realizaban las estafas bajo el método delictivo conocido como el “timo del sicario”, el cual consiste en un chantaje que comienza cuando los delincuentes introducen anuncios falsos en páginas web dedicadas a contratar servicios de contactos con mujeres.

Una vez que la víctima contrata este tipo de servicios reciben mediante mensajes o incluso llamadas telefónicas amenazas de muerte por parte de un supuesto sicario y les piden que paguen una suma de dinero para evitar ser asesinado o herido.

Cuando se hacen con el dinero estafado lo redirigen a cuentas bancarias que ellos controlan como son o compran cuentas bancarias de terceras personas vulnerables bajo comisiones o engaño previo.

Ofertas de trabajo

Asimismo, los autores se dedicaban también a las estafas asociadas a falsas ofertas de trabajo a través de internet, redes sociales, etc. Sus víctimas interactuaban con ellos a través de llamadas telefónicas, mensajes, etc., tras llegar a un supuesto “acuerdo”, sus víctimas remitían copia de sus documentos personales DNI, así como números de cuentas bancarias.

Ya con la documentación en su poder, los miembros de la organización daban de alta servicios de telefonía y cuentas bancarias, todo ello con los documentos de sus víctimas que se interesaron por los anuncios de empleo.

Como resultado de la operación, se ha detenido e investigado a siete personas en Valencia. En una segunda fase de explotación también se ha investigado a otros dos integrantes de la organización en Cantabria y Valladolid.

A los presuntos autores de los hechos se les atribuye los supuestos delitos de extorsión, amenazas, estafa, suplantación de identidades, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Consejos para no ser víctimas de una estafa a través de internet

- Visitar páginas de contactos en línea puede ser una experiencia común para muchas personas, pero es importante tomar precauciones para proteger tu privacidad y seguridad.

- Información personal limitada: no reveles demasiada información personal en tu perfil público. Evita proporcionar detalles como tu dirección exacta, número de teléfono, lugar de trabajo o información financiera.

- Verificación de perfiles: algunas plataformas de citas ofrecen funciones de verificación de perfiles. Utiliza estas funciones si están disponibles, ya que pueden ayudar a garantizar que estás interactuando con personas reales.

-Cautela con la información financiera: nunca compartas información económica con personas que conozcas en línea. Ten cuidado con las personas que solicitan dinero u otros favores financieros.

-Revisa reseñas y comentarios: antes de registrarte en una nueva plataforma de citas, investiga y lee reseñas de otros usuarios para obtener una idea de la reputación y seguridad de la plataforma.

- Recuerda que la clave es ser cauteloso/a y estar atento/a a posibles riesgos.

- No sigas las indicaciones del mensaje recibido: no importa lo espeluznantes que sean las amenazas, no sigas las instrucciones proporcionadas por los delincuentes.

- Reporta el número: denuncia el número desde el que se te está amenazando y, después de hacerlo, bloquea el contacto para evitar más comunicaciones.

- No compartas datos personales ni bancarios: los delincuentes pueden usar cualquier información que les proporciones en tu contra.

- Recopila evidencias: si el acoso persiste, reúne todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, grabación de audios o llamadas, etc. y realiza una denuncia presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.