Nunca olvides a tus maestros

Hace unos días llegó a mis oídos la noticia de que un antiguo maestro, impregnado en una de las enfermedades más crueles, había atravesado esta dimensión para no volver a esgrimir jamás un láser sobre una pizarra llena de fórmulas. Una sorpresa inesperada para muchos de nosotros, quienes antaño cruzábamos el umbral de la mañana rodeados de apuntes complejos sin mucha más explicación que la que esgrimía nuestra joven ignorancia cerebral y una bien tuneada calculadora Casio.

Aquel hombre me caía simpático, aunque nunca llegó a lograr ese clic de fraternidad y paciencia en muchos de aquellos que buscábamos un referente de deseos de aprendizaje sobre las ciencias más exactas, de hecho, llegar a la cima de aquella materia parecía siempre un pico inalcanzable, y las horas de estudio divagaban entre la melancolía y la resignación sobre la llegada inminente de lo inevitable: El posible suspenso y aquel terrible 4,9.

Con todo y con eso aprobé y me licencié en una ingeniería. Formé una familia, me casé y tuve tres preciosos hijos, compré una villa a las afueras de una localidad costera y ahora soy propietario de una de las empresas más punteras en I+D. Mentira.

Casi os lo creéis. Si es que soy un trilero de la comunicación, un zalamero de la lengua y un disfrutón de las palabras. Bueno, menos lo de la ingeniería, eso sí que es verdad, y estoy muy orgulloso de encontrarme en castings con compañeros que han cursado los mismos estudios. ¿Curioso verdad? ¡Qué tipo de extraña sensibilidad escénica tendremos los ingenieros agrónomos! Voy a proponerme representar Shakespeare con ganado vacuno y ovino, en una larga plantación de maíz, con un gigantesco pívot dirigiendo el tempo de la obra.

He sido aprendiz y maestro, profesor de bilogía molecular, de clases particulares y de lo que me echen. Siempre me ha encantado enseñar y poder trasmitir con cariño lo que pueda haber aprendido en mis travesías vitales. Muchos años dando teatro escolar y universitario me han hecho reafirmarme en que el buen maestro nace de dentro y que la impronta que hay que dejar va más allá del conocimiento y del manual de instrucciones, que lo técnico aburre y que lo humano es eterno. Eso sí, siempre mis referentes, a cada uno de mis grandes pedagogos les dedico un rincón de bienestar en mi salón mental y en mis estrellas de guía espiritual, ellos son en parte culpables de mis éxitos.

Nunca olvides a quien te cambió la vida para bien, el ego humano puede hacer pensar que las rachas duran para siempre y que la gente maravillosa es como coleccionar cromos: Lo tengo, no lo tengo, otro vendrá, qué más da.