El obispo de Ávila alza la voz ante las "injusticias laborales"

El obispo de Ávila, Jesús Rico, ha alertado este jueves conmotivo del Día Internacional de los Trabajadores, sobre la "precariedad laboral juvenil" en la provincia.

En una carta remitida a la comunidad diocesana abulense, el prelado se muestra "inquieto y preocupado" por las dificultades que tienen los jóvenes abulenses a la hora de poder encontrar un empleo estable con el que poder labrarse un futuro en la provincia.

Y advierte de que el "alto" desempleo juvenil", sumado a la precariedad, la emigración forzosa y los desplazamientos diarios a Madrid, están "lastrando" las esperanzas de desarrollo de Ávila y del futuro d los jóvenes.

Monseñor Rico apunta que el trabajo decente "es un derecho y no un privilegio" y llama a toda la Iglesia local a "alzar la voz ante las injusticias laborales".

"No se trata de fríos números, sino de la vida y los sueños de nuestros jóvenes", afirma el obispo de Ávila, quien insta a los cristianos y a los poderes públicos a trabajar "por una sociedad más justa, con oportunidades reales para las nuevas generaciones".