Las obras de la nueva residencia de Ávila terminarán en octubre de 2028

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que la nueva residencia de personas mayores de Ávila, de titularidad del Ejecutivo autonómico, dará cabida a 180 usuarios, un centenar más que las plazas que tiene el actual centro, gracias a un edificio en el que ya se está trabajando y en el que el Gobierno de la Comunidad invierte 27,3 millones de euros. Se estima que la infraestructura esté concluida en octubre de 2028, según recogió Ical. Será un edificio multiservicios “moderno, sostenible y adaptado al sistema de unidades de convivencia del nuevo modelo de atención residencial”.

Mañueco indicó que la Junta ha invertido durante la presente legislatura 140 millones de euros en la realización de obras de reforma en todos los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales para “ponerlos en el siglo XXI”, tal y como confirmó este viernes el propio presidente autonómico, quien presentó el avance de las obras de la nueva residencia de mayores que se está construyendo desde el pasado mes de junio.

El jefe del Ejecutivo calificó como “una magnífica noticia” para Ávila la construcción de esta residencia, con 165 plazas residenciales y 15 de centro de día, que pone de manifiesto que “para la Junta es una prioridad el cuidado de las personas mayores”, con servicios como “la teleasistencia avanzada”, de la que se benefician 62.000 personas, la ayuda a domicilio y las ayudas al alquiler, con 2.111 mayores de 65 años como beneficiarios y 6.280 jóvenes menores de 35 años.

“Cuando una persona decide dar el paso de ir a un centro residencial, desde la Junta le ofrecemos unas instalaciones en las que se sienta como en casa, más humanas y de la mejor calidad”, afirmó el presidente de la Junta, quien añadió que en referencia a la futura residencia la ciudad “va a tener un centro moderno y a la vanguardia, con 180 plazas, la mayoría residenciales, entornos acogedores, la mayor tecnología y accesibilidad universal, así como una alta eficiencia energética y totalmente público, tanto en la gestión como en las plazas, que se duplicarán respecto a la residencia actual, con un aumento también del 50 por ciento en la plantilla”.

Las obras de la residencia, añadió, “avanzan según los plazos previstos”, en “un ejemplo que hace de Castilla y León uno de los motores de las atenciones sociales en España”.

Características de la residencia

Las obras de la nueva residencia de mayores y centro de día de la Junta de Castilla y León en Ávila se están ejecutando en una parcela de 12.800 metros cuadrados con 16 metros de desnivel, con entrada por la calle Hornos Caleros de la capital abulense.

El edificio cuenta con una superficie construida de 14.500 metros cuadrados en dos zonas diferenciadas volumétricamente, de manera que hay un primer bloque que sirve de acceso y contiene todas las zonas comunes de la residencia, con una forma de peine que es donde se ubican las unidades de convivencia.

Según explicó la jefa del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia de Servicios Sociales y responsable de la obra, Cira de Abajo, “la residencia va a contar con tres plantas dedicadas a habitaciones y cada planta contiene cuatro unidades de convivencia con una capacidad máxima en cada una de 15 plazas, priorizando las habitaciones individuales, aunque también habrá dobles para poder responder a todas las necesidades, siempre priorizando la atención especializada y la intimidad de los usuarios”.

El complejo dispondrá de 165 plazas residentes más 15 en el centro de día y dispondrá de una unidad de convalecencia y una unidad sociosanitaria, así como con 168 plazas de aparcamiento en las zonas exteriores.