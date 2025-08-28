El Parque del Socayo acoge este fin de semana la primera edición del festival de ‘food trucks’ de Arroyo

El Parque del Socayo se convertirá este fin de semana en el epicentro del sabor y la música en Arroyo de la Encomienda. El municipio acogerá su primer festival de ‘food trucks’ y tributos, una cita gastronómica y cultural pensada para todos los públicos, y que nace bajo la denominación de Socayo Food Fest.

El evento reunirá siete ‘food trucks’, que ofrecerán una variada propuesta culinaria sobre ruedas, desde bocadillos, comida mexicana y cachopos hasta hamburguesas, pizzas artesanas, comida alemana y dulces, como recoge Ical.

El Socayo Food Fest arranca el viernes 29 a las 19.00 horas y acabará esa primera jornada a la 1.00. El sábado y el domingo habrá actividad desde las 12.00 a las 17.00 para comer, reabriendo nuevamente a las 19.00 horas para el turno de tarde y noche, extendiéndose el festival hasta la 1.00 el sábado y cerrando a las 23.00 horas del domingo.

Además de la gastronomía, el festival contará con conciertos tributo en directo, que llenarán el parque de ritmo y ambiente festivo durante todo el fin de semana. El viernes inaugura el escenario el grupo A Fuego y Tú (Tributo Extremoduro). Ya el sábado 30 será el turno de Desbandados (Pop Rock Femenino), La Patera (Tributo Marea) y Ballbreaker (Tributo AC/DC). El domingo despiden el festival Destrangis (Tributo Estopa) y Dos de Picas (Pop).

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda refuerza su apuesta por “una programación veraniega dinámica, innovadora y pensada para el disfrute al aire libre, combinando lo mejor de la cocina, la música y la convivencia ciudadana en un enclave único como el Parque del Socayo”, tal como explica la concejala de Cultura y Festejos, Ana Sánchez Manzano.