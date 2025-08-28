La Junta avanza en más de la mitad de las medidas en la primera semana del Plan para la recuperación de las zonas afectadas por incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado cuenta del avance en la ejecución del primer paquete de medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, una semana después de su presentación por parte del presidente de la Junta de Castilla y León.

El acuerdo aprobado por el Gobierno regional por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas recoge 45 medidas con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad. Al menos 24 de estas actuaciones se encuentran ya ejecutadas o en ejecución, dando cumplimiento al compromiso de actuar con agilidad para que las ayudas lleguen con la máxima rapidez.

Coordinación de la ayuda a los afectados

- Los días 26 y 28 de agosto, la Consejería de la Presidencia ha enviado una carta personalizada a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y pedanías afectados y/o evacuados por los incendios del verano de 2025, informándoles sobre las ayudas disponibles para reparar los daños en infraestructuras y servicios municipales, en cumplimiento de la medida 6.

La carta solicita a los ayuntamientos que comuniquen, lo antes posible, los daños sufridos en sedes municipales, edificios públicos, alumbrado, parques y equipamientos de carácter general, junto con una estimación del coste de reparación, para que la Dirección de Administración Local pueda valorar las solicitudes y gestionar las ayudas correspondientes.

- En lo que respecta al servicio 012, desde el día 21 de agosto se ha habilitado en la web de la Junta de Castilla y León un apartado destacado con toda la información y modelos de solicitud de las ayudas. Desde entonces, el 012 ha sido el punto central de contacto de la Junta para la obtención de cualquier información general relacionada con los incendios forestales, dando un trato preferente a estas llamadas. Hasta el día 26 de agosto, se han contabilizado un total de 274 consultas.

- Además, el sábado 23 de agosto se publicó un BOCyL extraordinario con la Orden por la que se determina el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectadas por los incendios, listado que se va actualizando constantemente a través de boletines posteriores.

Mantenimiento del empleo y apoyo a industria, pymes y autónomos

- La Consejería de Economía y Hacienda ya ha publicado las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales y que se encuentren ubicados en los municipios evacuados por el fuego. Esta medida, de carácter no reembolsable y concesión inmediata, busca reforzar la liquidez de los negocios afectados y evitar el cierre de empresas.

Hasta el momento se han informado favorablemente 14 peticiones (7 en la provincia de León y 7 en la provincia de Zamora) por valor de 77.000 euros, autorizados hoy en Consejo de Gobierno. Esta actuación se enmarca en la medida 11 para la recuperación de las zonas afectadas por incendios.

- Asimismo, en el marco de la medida 14, se han puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados por los incendios. El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes.

Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas -menos de 10 empleados-, a través de la cual se bonificará el total de los costes financieros.

A ella se suma otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros-.

- Por otro lado, y en cumplimiento de la medida 13, se aplicará el tope máximo de ayuda establecido para pymes por el Mapa de Ayudas Regionales en las provincias afectadas por los incendios. Estas ayudas están cofinanciadas con fondos FEDER.

Estas ayudas pueden ser solicitadas por autónomos y pymes que realicen proyectos de inversión subvencionables en activos materiales e inmateriales como la creación de un nuevo establecimiento; la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente; la diversificación de la producción; el proceso de producción de un negocio existente; y la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado.

- Por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el Consejo de Gobierno aprueba hoy un paquete de subvenciones, por importe de 2.374.054 euros, destinado a financiar la contratación de al menos 210 desempleados en los 107 ayuntamientos afectados con el fin de que puedan llevar a cabo labores de recuperación y regeneración, en cumplimiento de la medida 15.

- Además, se ha tramitado la modificación de las bases para incrementar las ayudas al autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en los municipios afectados, conforme a la medida 16 de las actuaciones para la recuperación. Esta modificación establece un incentivo adicional de 1.000 euros para las líneas de autoempleo y fomento del empleo por cuenta ajena, y de 500 euros en la ayuda para los contratos de sustitución por conciliación.

- Finalmente, se ha puesto a disposición de los ayuntamientos las instrucciones y los formularios para solicitar las ayudas destinadas a la reparación de los daños materiales generados en pymes y autónomos de los sectores de comercio, artesanía y servicios de proximidad (medida 20) con una cuantía individual por negocio será 100 % de los gastos hasta los 5.000 euros.

Actuaciones en materia de vivienda

- La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de la medida 21, ha declarado de emergencia en el Consejo de Gobierno de hoy la contratación de obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, por un importe total superior a los 2,7 millones de euros.

- Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la concesión directa de subvenciones por valor de 252.000 euros para financiar la reparación de edificaciones complementarias dañadas y reposición de enseres en el municipio de Cubo de Benavente (Zamora) con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada, recuperar el patrimonio arquitectónico y favorecer la permanencia de la población en el medio rural (medidas 4 y 5).

- El total de inmuebles afectados es de 235: 12 de ellos viviendas habitadas como 1ª residencia; 30 viviendas habitadas como 2ª residencia; 20 viviendas en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…)y 18 naves.

Obras en carreteras afectadas

- La Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en cumplimiento de la medida 35, ha sustituido varias de las señales dañadas por el fuego: una en la AV-902 AV-905; 10 en la ZA-11, y un panel direccional en la ZA-110.

- Además, está previsto realizar en Ávila el refuerzo y la renovación el firme de la carretera CL-505 (medida 37).

Apoyo al sector ganadero

- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión directa de una subvención de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios por un importe total que supera los 2,5 millones de euros, en cumplimiento con la medida 8 del plan de actuaciones.

- La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de más de 2.300.000 kilogramos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de la Comunidad afectadas por los incendios., en el marco de la medida 23.

Este sistema de urgencia, que se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre y, posteriormente se transformará en una ayuda directa a los afectados, ha permitido atender hasta el momento a 35.378 animales.

- Además, se trabaja ya en la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales y sus correspondientes unidades para prestar servicio a los municipios afectados (medida 27).

Servicios sociales

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha articulado tres líneas de ayuda en materia de servicios sociales:

- En primer lugar, ayudas de 500 euros a familias que tuvieron que ser desalojadas de sus casas, en cumplimiento de la medida 1 del plan. El Consejo de Gobierno autoriza hoy la concesión a 69 beneficiarios, por importe total de 34.500 euros.

- En segundo lugar, a través de las Ayudas de emergencia se está procediendo a realojar a personas y familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su vivienda (medida 2). Estas ayudas se han articulado a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales y los realojos se están realizando a través de los CEAS. Debido a la urgencia y excepcionalidad de estas situaciones, se han flexibilizado los requisitos de acceso a estas ayudas, para dar respuesta a todas las personas que se han visto afectadas por esta situación y poder dar una respuesta rápida a estas necesidades. Estas ayudas financiarán la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal alternativo, mientras se mantengan las condiciones por las que se concedió la prestación.

Actualmente podrían ser beneficiarios de estas ayudas unas 12 familias. La zona de León es la más afectada, donde se han identificado 10 viviendas afectadas.

Por otro lado, se está contactando con todos los ayuntamientos afectados para coordinar las actuaciones de apoyo a los alojamientos temporales y financiar los gastos generados a través de una subvención directa.

- Por último, se articula una subvención directa a los ayuntamientos que hayan tenido que afrontar gastos para atender a personas desalojadas por los incendios (medida 3). Hasta el momento son 21 ayuntamientos.

En estos momentos se están recibiendo los justificantes y facturas de esos gastos para iniciar la tramitación.

Recuperación del patrimonio cultural y actuaciones en Las Médulas

- En lo referente a la afectación de bienes que integran el patrimonio cultural, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ya ha activado la medida 18: solicitud de ayudas, dirigidas a los ayuntamientos para la recuperación y adecuación de los bienes que hayan resultado dañados. Además, se encuentran en fase de estudio acciones de promoción turística de los recursos culturales y patrimoniales que se llevarán a cabo en las zonas afectadas (medida 34).

- Respecto a las actuaciones en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (medidas 42, 43, 44 y 45), tras la comprobación del grado de afectación en la zona, desde el primer momento se ha estado en contacto con la UNESCO y el Centro de Patrimonio Mundial, para informar de la situación. Entre las medidas iniciadas, destaca el diseño de un Plan de Recuperación, que deberá adaptarse al Plan de Gestión Integral, en cuya actualización se venía trabajando desde el año pasado, con un grupo autónomo de expertos, coordinado por la Fundación Las Médulas.

Por otro lado, el pasado lunes se ha activado el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC para la evaluación de la afectación del incendio al BIC y la evaluación de riesgos que puedan derivar como consecuencia directa del incendio. Este grupo elaborará unas recomendaciones que deberán tenerse en cuenta en el Plan de Recuperación y, por tanto, en el Plan de Gestión Integral.

De todo ello se informó por parte del consejero de Cultura, Turismo y Deporte a los miembros del patronato de la Fundación Las Médulas, en la reunión celebrada el pasado lunes, donde también se dio cuenta de las acciones previstas por parte de la Junta para la recuperación del Aula Arqueológica, el Mirador de Orellán, la Pasarela- Mirador de Valiñas Norte y al acceso a la galería de Orellán.