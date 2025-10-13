La pasión de Nava del Rey por la cetrería

Gran acogida al I Encuentro Internacional de Cetrería Bioavian en la Ermita de la Concepción de la localidad vallisoletana de Nava del Rey, que se ha celebrado en tres intensos días con cetreros de toda España y otros países de Europa que ha supuesto un antes y un después en este tipo de eventos en la provincia de Valladolid.

Más de 4.000 personas han pasado por la carpa de más de 1.000 metros cuadrados que ha patrocinado la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Nava del Rey, el Ayuntamiento de Medina del Campo, Microsensory, Ayama y Marshall.

Allí han podido disfrutar de 20 expositores que han aprovechado el evento para dar a conocer nuevos productos relacionados con el sector y ofrecer sus mejores ofertas a los visitantes.

Las mejores empresas de telemetría, productores artesanos de cuero, empresas de alimentación animal, compañías de control de fauna y exhibiciones de aves y artesanos de la provincia de Valladolid se dieron cita en Nava del Rey del 11 al 13 de octubre.

Respecto al campeonato de cetrería en los terrenos de Nava del Rey junto a la Ermita de la Concepción, se han llevado a cabo las modalidades de Altanería que se ha realizado con Halcones a paloma; Bajo Vuelo con Azores a faisán y Bajo Vuelo con Harris a faisán; también se ha desarrollado una categoría de Pequeñas Aves a codorniz y la gran novedad de la Velocidad para Halcones, Híbridos y Gerifaltes. En total más 115 cetreros que han hecho las delicias del numeroso público los días 11 y 12 de octubre con las eliminatorias de clasificación y durante la mañana de hoy 13 de octubre con las finales de cada disciplina.

Los vallisoletanos Enrique Navarro y Trifino Vegas han sido profetas en su tierra, y han resultado campeones de las modalidades de Bajo Vuelo Harris y subcampeón de Altanería respectivamente.

La competición ha contado con premios muy importantes valorados en más de 15.000 euros repartidos entre los cuatro primeros clasificados de cada modalidad.

Durante la actividad también ha habido interesantes conferencias acerca de las enfermedades de los grupos de halcones, así como sobre las últimas tecnologías que se aplican en telemetría.

Asimismo, la organización ha entregado un reconocimiento a Miguel Delibes a título póstumo por la protección, conservación y divulgación del medio natural, la caza y la cetrería, que fue recogido por el presidente de la Fundación Miguel Delibes, Germán Delibes y su hijo Germán.

Durante la entrega de premios, la organización del evento a cargo de Bioavian Alimentación Animal ha anunciado que empieza ya a trabajar en la segunda edición para llegar a cabo nuevamente en la provincia de Valladolid.