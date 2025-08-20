Los incendios mantienen cortadas cinco vías en León y se prevé la reapertura del FEVE

Los once incendios que se registran en León con nivel de peligrosidad 1 y 2 mantienen en la actualidad cinco tramos de carreteras cortados, uno de la red nacional, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Además, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevé que a lo largo de la mañana de este miércoles se reabra la línea de FEVE Leon-Bilbao, que se encontraba cortada entre Puente Almuhey (Léon) y Guardo (Palencia) después de que se haya eliminado el peligro por incendio y se hayan cambiado traviesas dañadas.

Las carreteras que continúan cortadas son: La N-164 (red nacional), desde a Llamas de Cabrera; LE-2703, entre las localidades de Portilla de la Reina y Santa María de Valdeón; LE-4212, entre Cariseda y Chano; LE-5228, en el tramo que une Salas de Barrios y Bouzas; y la LE-7311, en un tramo de 15 kilómetros entre Nogar y Castrillo de Cabrera.

La mayoría de los cortes se producen por falta de visibilidad debido al humo y polvo generado en los incendios, a lo que se ha unido el incremento de posibles desprendimientos en algunas zonas, sobre todo de montaña, donde las llamas han eliminado la cubierta vegetal que evita la caída de rocas a las vías.

Por otra parte, el incendio de Yeres, que arrasó el paraje natural de Las Médulas, y con el que prácticamente se inició el pasado 8 de agosto la ola de incendios que sufre la provincia, rebajó ayer el índice de peligrosidad y según la Junta se encuentra bastante estabilizado tras arrasar más de 4.500 hectáreas.

En estos momentos, los incendios que más preocupan por su actividad y avance, a lo que se une las dificultades orográficas que se encuentran los operativos de extinción son los de Anllares del Sil, en la comarca del Bierzo, Fasgar en la comarca de Omaña, y el de Barniedo de la Reina, donde ayer se desalojo la localidad de Valverde de la Sierra.

Un incendio cuyo principal frente ha entrado por el valle de Mazobre y amenaza la zona del Alto Carrión.y ha obligado a nuevas evacuaciones en la provincia de Palencia.