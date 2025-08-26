La pensión media crece un 4,5% en Castilla y León y supera los 1.313 euros

La pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de agosto, en 1.313,7 euros, una cifra casi similar a la media del conjunto de España, que fue de 1.312,9, tras repuntar un 4,5 por ciento respecto al mismo periodo de hace un año. Las cifras se movieron casi igual a la del conjunto del país, donde crecieron un 4,4 por ciento, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número de pensiones en la Comunidad subió un 1,2 por ciento en tasa interanual, hasta las 633.948. Del total, casi dos terceras partes (412.871) fueron de jubilación, con una pensión media que ascendió a 1.501,7 euros. Por incapacidad permanente, fueron 50.324 pensiones (1.201,8 euros); por viudedad, 147.951 (935,6 euros); por orfandad, 18.883 (569 euros); y en favor de otros familiares, 3.919 (803,1 euros).

Por comunidades, la pensión media más alta se encontró en el País Vasco (1.671,5euros), seguida por Asturias (1.522,3 euros) y Madrid (1.521 euros). Por el contrario, las más bajas se registraron en Extremadura (1.110), Galicia (1.128) y Murcia (1.170,4 euros). En el conjunto de España, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 13.620,9 millones de euros el pasado 1 de agosto.

En un análisis provincializado, se observa que la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.435,2 euros; seguida de Burgos, con 1.410,9 euros. Le siguen Palencia (1.344,8 euros); León (1.309,8 euros); Soria (1.272,9euros) y Segovia (1.253,3 euros). Cierran Salamanca (1.228,7 euros), Ávila (1.159,2 euros) y Zamora (1.130,1 euros).

En cuanto al número de pensiones, León figura a la cabeza, con 140.847, por delante de Valladolid (124.153). Le siguen Burgos (94.736), Salamanca (83.264), así como Zamora (47.740), Palencia (44.327), Ávila (40.054), Segovia (35.857) y Soria (22.970).