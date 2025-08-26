Acceso

Castilla y León

Movilidad

Estas son las carreteras cortas por los incendios forestales

Un total de 12 infraestructuras se ven afectadas por los fuegos

Carreteras cortadas por los incendios en la provincia de León
Carreteras cortadas por los incendios en la provincia de LeónPeio GarcíaIcal
León Creada:
Última actualización:

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios una docena de carreteras secundarias en las provincias de León y Zamora..

De ellas, nueve están en León. Es el caso de la CL-626 entre Los Barrios de Luna y Otero de las Dueñas; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-126, a la altura de La Baña; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales; la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro; la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera; la LE-4523, entre Otero de las Dueñas y Piedrasecha; la LE-4503, entre Vega de Caballeros y Portilla de Luna; y la LE-4517, entre Mora de Luna y Saguera de Luna.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Laguna de Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto; la ZA-V-2645 entre Trefacio y San Ciprián; y la ZA-P-2661, entre Valdespino y Rábano de Sanabria, informa Ical.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas