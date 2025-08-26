La Diputación de Segovia resuelve la concesión de subvenciones a setenta y cinco municipios de la provincia para la adquisición de desfibriladores

La Diputación de Segovia ha resuelto la concesión de subvenciones a setenta y cinco municipios de la provincia para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), según ha publicado este lunes 25 agosto el Boletín Oficial de la Provincia. Se completa así el proceso iniciado con la aprobación de las bases de la convocatoria, por parte de la Junta de Gobierno, el pasado mes de junio.

De esta manera, y una vez transcurrido los plazos de solicitud y de subsanación, se ha constatado que han concurrido en tiempo y forma 122 solicitantes, cuyas instancias han sido examinadas y evaluadas en función de las bases. Cabe recordar que la convocatoria, impulsada por la Junta de Castilla y León, se dirige a municipios con menos de dos mil habitantes y también a aquellas entidades locales menores que dependen de municipios con menos de veinte mil habitantes. Para ello, la institución provincial destina un importe total de 148.000 euros.

Para la concesión de las ayudas en casos de igualdad de puntuación, y atendiendo a las mencionadas bases, se ha tenido en cuenta como criterio de selección el orden de entrada de la solicitud en el registro de la Diputación, con la documentación requerida completa. Por eso, una vez establecido el orden atendiendo a la puntuación y al orden de entrada, se ha repartido la cantidad consignada hasta agotar el crédito existente.

Las ayudas concedidas oscilan entre los algo más de 1.500 euros y los 2.000 y es una financiación que se dirige a la adquisición e instalación de este tipo de dispositivos y también a brindar la formación necesaria para su uso, puesto que esto también forma parte de los gastos subvencionables.

Esta convocatoria responde a la Orden de 20 de diciembre de 2024, emitida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, por la que se concede una subvención directa a la Diputación de Segovia para financiar la dotación de desfibriladores. Según las bases aprobadas por la institución provincial, la instalación se debe llevar a cabo en un espacio visible, señalizado y accesible en edificios públicos de máxima afluencia.

Así se pretende mejorar las condiciones de respuesta en caso de accidente cardiovascular o cerebrovascular, en particular y preferentemente en el ámbito laboral, pero con efectos que se extienden igualmente a toda la población del municipio en cuestión, de modo que se avanzará en la reducción de los efectos de la siniestralidad laboral en el medio rural.

Esta línea de ayudas está contemplada por el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación y regulada por la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Segovia y sus entes adscritos. Entre los criterios de valoración se incluye la concesión de mayor puntuación a los municipios más pequeños y también obtendrán puntuación extra aquellas entidades locales que aún no cuenten con dispositivo alguno en el registro que maneja el Gobierno regional a 1 de enero de 2025.