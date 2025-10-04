La Plaza de Madrid de Valladolid afronta seis semanas de obras de Aquavall en la fase final de la renovación de redes de la calle Gamazo

La Plaza de Madrid, uno de los puntos neurálgicos del tráfico en Valladolid, afronta a partir del próximo lunes, 6 de octubre, seis semanas de afecciones a la circulación por la fase final de las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento que ejecuta Aquavall en la calle Gamazo. Se trata del último tramo de una intervención que comenzó en junio y que dará continuidad a los trabajos realizados en 2024 entre Colmenares y la propia plaza.

El plan, coordinado por la Concejalía de Tráfico y Movilidad junto a la empresa municipal de aguas y la adjudicataria, contempla cortes y desvíos limitados al tiempo imprescindible, con el fin de reducir el impacto en conductores, peatones y residentes.

La primera afección llegará el 6 de octubre con el corte total de la calle Perú. Solo se permitirá el acceso a los residentes por la calle Colmenares hasta la acera de Recoletos. Este corte se suma al que ya permanece en Gamazo, cerrado al tráfico desde Muro, lo que deja únicamente abierto el tramo intermedio para residentes. También quedará cortada la calle Bailén, a la altura de Muro, salvo para vados autorizados.

La señalización se reforzará con vallas, balizas luminosas y carteles de preaviso en los principales accesos a la ciudad, como Puente Colgante, Arco de Ladrillo o Paseo Filipinos, para advertir de los cortes y ofrecer rutas alternativas antes de alcanzar la zona afectada.

Conexión con Plaza de España y Miguel Íscar

A partir del 17 de octubre comenzará la fase más compleja, cuando se abra la calzada en la confluencia de Plaza de Madrid con Plaza de España y Miguel Íscar para conectar los colectores renovados con la red general. Durante estos días el tráfico de entrada desde el este quedará reducido a un único carril, por el que tendrán que circular tanto los vehículos que se dirijan a Miguel Íscar como los que entren hacia el centro por Duque de la Victoria o giren en Plaza España.

El Ayuntamiento recomienda evitar la conexión de Plaza de Madrid con Plaza de España a través de las calles Dos de Mayo y Nicolás Salmerón, especialmente en horas punta, y utilizar como alternativa el acceso al centro desde Circular por Cervantes o por Labradores hacia Santa Cruz y la Universidad.

Peatones, vecinos y transporte público

El paso de peatones más cercano al giro de autobuses será desplazado temporalmente para evitar bloqueos y mejorar la fluidez, con apoyo de la Policía Municipal en las horas de mayor tráfico. Los residentes dispondrán siempre de acceso garantizado a través de Colmenares, aunque con restricciones puntuales a los vados que serán notificadas con antelación.

Las obras también repercutirán en el transporte público. Varias líneas de Auvasa modificarán su recorrido durante las próximas semanas, cambios que la compañía municipal concretará en los próximos días.

Desde la empresa municipal de aguas, Aquavall, se insiste en que la actuación discurre según el calendario previsto y que se pondrán todos los medios disponibles para minimizar el impacto, tanto en la movilidad como en la seguridad de peatones y residentes.

Esta actuación se enmarca en el plan de modernización de redes impulsado por Aquavall para mejorar la eficiencia del servicio y reducir pérdidas. Con la finalización de la fase en Plaza de Madrid se dará por concluida la renovación de redes de la calle Gamazo que se ha ido ejecutando a lo largo de los dos últimos años. Cabe recordar que en 2024 esta vía estuvo en obras en el tramo entre Colmenares y la plaza de Madrid.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada