La Junta financiará la certificación de empresas para concurrir a licitaciones de organismos públicos en el ámbito de la Seguridad y la Defensa

Los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez, han presidido la Mesa del Sector de la Seguridad y Defensa de Castilla y León, en la que han participado responsables de 25 entidades, entre empresas del sector aeronáutico y aeroespacial, ingeniería, tecnología aplicada, agrupaciones empresariales innovadoras (clústeres), así como delegados del ámbito universitario.

El objetivo de la Mesa es afianzar el potencial industrial y tecnológico en el ámbito de la defensa y las tecnologías de aplicación dual, tanto en el ámbito civil como de seguridad y defensa, orientar acciones estratégicas y facilitar la proyección exterior de Castilla y León.

Ayudas

Desde la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), se está trabajando en tres líneas de actuación: ayudas y subvenciones, emprendimiento y redes de colaboración con otras instituciones.

En este sentido, con el objetivo de facilitar la participación de las empresas de la Comunidad en la actividad industrial del sector de la seguridad y la Defensa, se está modificando la línea de ayudas de Fomento a la Innovación en Pymes del ICECYL, que financiará los costes de consultoría y de obtención de las certificaciones específicas exigidas por los organismos contratantes en este sector, entre ellos el Ministerio de Defensa, la OTAN, así como otros organismos multilaterales que contraten tecnología de seguridad.

Estas subvenciones tendrán el mismo porcentaje de ayuda que otras certificaciones relativas a procesos de calidad o sostenibilidad que se conceden a empresas para obtener la habilitación de otras entidades de certificación de calidad. La ayuda consistirá en una cuantía a fondo perdido que se determinará como un porcentaje fijo mínimo del 50 % y un máximo del 70 % sobre el coste subvencionable.

Redes de colaboración

Asimismo, el ICECYL está tramitando la inscripción de Castilla y León en la Red Europea de Regiones de Defensa (Defensa (ENDR European Network of Defense-related Regions). Esta organización, promovida por la Comisión Europea en 2016, agrupa a las agencias regionales y clústeres con intereses en la industria de la seguridad y la defensa. Su objetivo es compartir medidas y propuestas que favorezcan el éxito de proyectos relacionados con esta industria para acceder a la financiación de la UE, contribuyendo así a la competitividad de las pymes de la Comunidad.

El Instituto ya forma parte del Grupo de Trabajo de Regiones con estrategia industrial dual dentro del Foro ADR y del Grupo de Trabajo creado en la Fundación Cotec sobre Innovación y Defensa.

Apoyo a la formación

Además, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo está impulsando instrumentos de formación de trabajadores y de captación de talento que buscan replicar el modelo de éxito aplicado en la automoción, donde la cualificación profesional constituye un elemento esencial para el desarrollo y crecimiento del sector.

La Junta impulsa programas como el INCOFI o el EXPERIENCE PLUS, que se desarrollan en colaboración con las universidades, facilitando la captación del talento y combinando la formación especializada con la inmersión en entornos empresariales; así como los programas de formación transversal, que incluyen competencias esenciales para el sector, como la seguridad informática, la explotación de datos, la inteligencia artificial o las tecnologías de la Industria 4.0. Se trata de herramientas indispensables para contribuir a la captación del talento, la cualificación y la especialización profesional que requiere este sector.

Objetivos de la Mesa de la Seguridad y la Defensa

La Mesa de la Seguridad y la Defensa tiene como finalidad impulsar el desarrollo del sector en Castilla y León mediante la identificación y estructuración de las capacidades industriales, tecnológicas y científicas vinculadas a la seguridad y a las tecnologías duales. Entre sus objetivos destacan el diseño de un marco estratégico que oriente proyectos empresariales, la creación de una plataforma para promover iniciativas específicas y el avance hacia un modelo de gobernanza que garantice coordinación, seguimiento e impacto a medio y largo plazo.

Para tal fin, se ha identificado a más de 200 empresas en sectores estratégicos que han supuesto que las exportaciones de la Comunidad en vehículos y equipamiento de sistemas de comunicación, navegación y visualización, componentes electrónicos, transporte terrestre, aéreo y espacial, así como instrumentos de medición y armamento, asciendan a más de 7.100 millones de euros.

Marco estratégico de actuación

El desarrollo del sector de seguridad y defensa en Castilla y León se articula dentro del IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial y la Estrategia RIS3 2021-2027, que prioriza la fabricación avanzada y la ciberseguridad. La Mesa se estructura en cinco ejes estratégicos: conexión con empresas tractoras para generar alianzas e inversiones; captación de inversores nacionales e internacionales; impulso al emprendimiento tecnológico en áreas como ciberseguridad, IA y sistemas no tripulados; alineación con la RIS3 mediante proyectos tractores duales; y acceso a financiación a través de la Plataforma Financiera de la Junta y fondos europeos.