La XXII Marcha a pie a los yacimientos de Atapuerca se celebra el 30 de noviembre en su 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

La XXII Marcha a pie a los yacimientos de la sierra de Atapuerca se celebrará el próximo domingo, 30 de noviembre, con motivo del 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco.

El 30 de noviembre del año 2000, los yacimientos de la sierra de Atapuerca fueron reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco. Tres años después, en 2003, la Asociación Cultural de Amigos del Hombre Ibeas-Atapuerca y la Asociación de Amigos de Atapuerca impulsaron la primera Marcha a pie.

Ambas asociaciones, formadas por vecinos de las localidades cercanas a la Sierra, trabajan desde entonces para proteger y apoyar el proyecto científico que se desarrolla en estos yacimientos. Desde entonces, cada año los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana (MEH) y la Fundación Atapuerca, organizan la Marcha en recuerdo de este importante reconocimiento.

La caminata comenzará desde dos puntos diferentes: Atapuerca, con un recorrido de cinco kilómetros de ida y otros cinco kilómetros de vuelta, e Ibeas de Juarros, con cuatro kilómetros de ida y tres kilómetros de vuelta. La recepción de participantes tendrá lugar entre las 10,15 y las 10,30 horas en los respectivos ayuntamientos, donde también se entregarán papeletas para un sorteo.

Desde Atapuerca, la marcha se iniciará a las 10,45 horas, mientras que desde Ibeas de Juarros comenzará a las 11 horas. Ambos grupos llegarán aproximadamente a las 12 horas a la Trinchera del Ferrocarril, donde disfrutarán del tradicional almuerzo en la Sierra, amenizado con música en vivo. Durante el evento, se llevará a cabo un sorteo de regalos gracias a las entidades organizadoras y colaboradoras.

Para participar en el sorteo, los asistentes deberán recoger su papeleta entre las 10,15 y las 10,30 horas en los ayuntamientos de Atapuerca o Ibeas de Juarros. Esta iniciativa es una oportunidad única para celebrar un legado cultural y científico que conecta el pasado con el presente, y para disfrutar de una jornada de convivencia en un entorno natural incomparable.