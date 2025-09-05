Podemos llama a reventar la contrarreloj en Valladolid de la Vuelta Ciclista en protesta por "el genocidio en Palestina"

Hay seria preocupación en Castilla y León. En especial en Valladolid. El motivo, la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que tendrá lugar el próximo jueves, 11 de septiembre, por las calles de la ciudad y el alfoz. Y es que tras las protestas vividas el pasado miércoles en Bilbao por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y que obligaron a suspender el final de etapa por motivos de seguridad, existe preocupación por lo que pueda pasar en las etapas de la ronda ciclista a su paso por esta comunidad y en especial en la capital vallisoletana.

Más Noticias Vuelta a España 25 Las protestas a favor de Palestina revientan la Vuelta en la llegada a Bilbao

Y más cuando ya comienzan a ver voces para que se "revienten" estas etapas. En especial la del secretario de Organización de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, quien destacaba en rueda de prensa que "la movilización social en Bilbao para visibilizar el genocidio y apoyar a Palestina es un orgullo y un ejemplo".

Y por ello ha instando en un mensaje "claro" para hacer un llamamiento a la ciudadanía de Castilla y León para que "haga lo mismo" y que abarroten con "miles y miles de banderas" las calles al paso de los ciclistas. "Me parece indecente y bochornoso que se siga callando ante el asesinato de miles de personas" y emplazó a manifestarse tanto en el ámbito del deporte, la cultura o la política, declarando que el que no lo haga "será cómplice de este auténtico genocidio", acusando a la Vuelta a España de "blanquear esta situación".

Por ello, Pablo Fernández ha reiterado la necesidad de que la situación vivida en Bilbao, se repita por toda España, en especial en Castilla y León, con un claro "boicot" a los genocidas. "Hay que impedir que se paseen y promocionen en nuestro país", en clara referencia al equipo Israel Premier-Tech, que a pesar de que ha sido "invitado" a salir de la carrera por motivos de seguridad, los integrantes siguen participando.

Al hilo de estos acontecimientos, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que existirá un despliegue total de la Policía Local de cara a la contrarreloj, reforzando tanto a los cuerpos de la Policía Nacional como a la Guardia Civil,