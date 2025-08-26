Ponferrada refuerza la seguridad para garantizar que las Fiestas de la Encina se desarrollen con normalidad

El Ayuntamiento de la localidad leonesa de Ponferrada celebró su Junta Local de Seguridad para perfilar el dispositivo de seguridad para las Fiestas de la Encina con el objetivo de garantizar que los festejos se desarrollen con plena normalidad.

La reunión estuvo presidida por el alcalde, Marco Morala, y contó con la participaciónde la vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en León, Ana Isabel González, y contó con la participación del concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Carlos Cortina; y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Bomberos, Protección Civil, Junta de Castilla y León y de Cruz Roja, quienes han establecido las medidas de control que se extenderán desde el viernes 29 de agosto, con especial vigilancia durante el pregón de las fiestas, hasta el 9 de septiembre.

Habrá un despliegue similar al de años anteriores, con especial vigilancia en los puntos de mayor afluencia, como los conciertos, el mercado ,medieval, los actos religiosos o la cabalgata. Además la Guardia Civil aumentará los controles en los accesos de la ciudad, con controles de armas, drogas y alcohol.

“Todos los eventos contarán con su debido plan de seguridad y emergencia para garantizar la protección y libertad de los ciudadanos durante las fiestas. Esperamos una gran afluencia de visitantes y de turistas, así que invito a seguir las indicaciones. Estamos hablando de un dispositivo reforzado con la máxima coordinación y con especial vigilancia a las condiciones climatológicas adversas”, señaló el alcalde, Marco Morala.