La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León se consolida como escaparate internacional de las artes escénicas

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, inauguró, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, un evento que calificó como “uno de los grandes acontecimientos culturales no solo de la Comunidad, sino también de España”, y un escaparate internacional de las artes escénicas.

Sancho, cuyas primeras palabras fueron para a todos los afectados por los incendios que en las últimas semanas han asolado la Comunidad y provincia, recordó que este año se presentaron 977 propuestas de 23 países, de las que se han seleccionado 43 compañías para ofrecer más de 60 espectáculos, un 37 por ciento estrenos, y más del 80 por ciento inéditos en Castilla y León.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, participa en la inauguración de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León Vicente Ical

Asimismo destacó la doble vertiente de la feria: “Es un espacio comercial que reunirá a unos 600 profesionales, principalmente programadores, pero también es un festival abierto al público, que el año pasado reunió a 32.000 espectadores”. Subrayó, además, la apuesta por los nuevos públicos, con más de 1.000 niños participando en talleres y actividades, y la colaboración con otros territorios, con la presencia de compañías de Portugal y acuerdos con Extremadura, Galicia y Aragón.

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, coincidió en resaltar la trascendencia cultural de la cita, que definió como “el evento cultural más importante que se celebra en Castilla y León cada año, y uno de los más relevantes de España”. A su juicio, la feria “es cultura, es economía, es sociedad, pero sobre todo es la fiesta del teatro en España”, y se mostró convencido de que “lo mejor de esta feria todavía está por venir”.

Además, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, recordó que la feria coincide con el 125 aniversario del Teatro Nuevo Fernando Arrabal, “el corazón cultural de la ciudad”, y recalcó su impacto económico. Según apuntó, con una inversión de algo más de 300.000 euros, “se consigue una inyección superior a los 2,6 millones en el territorio”, lo que a su juicio demuestra que “la cultura mueve y es un gran factor de desarrollo económico”.

La compañíade Valladolid Arvine Danza inaugura la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León con el estreno de ‘Arraigo’, un recorrido emotivo por la tradición dancística española Vicente Ical

El estreno absoluto de Arraigo, de la compañía vallisoletana Arvine Danza, abrió el programa de esta edición, que se celebrará hasta el 30 de agosto en 11 espacios de Ciudad Rodrigo y que contará con la participación de 43 compañías procedentes de 13 comunidades autónomas y Portugal, informa Ical.