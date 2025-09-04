A prisión el presunto autor de una puñalada a plena luz del día en Salamanca

La autoridad judicial determinó el ingreso en prisión del presunto autor de una puñalada acaecida este lunes a plena luz del día en Salamanca durante una reyerta que se saldó con dos varones heridos, el propio responsable de la agresión, quien fue atendido por un golpe en la cabeza, y la víctima, quien tuvo que ser evacuada al hospital con una herida por arma blanca en la pierna.

Según informó el Cuerpo Nacional de Policía, la detención se produjo, en colaboración con agentes de la Policía Local de Salamanca, tras es aviso por una pelea en la terraza de un local de hostelería de la zona del barrio Puente Ladrillo. Los agentes observaron a su llegada a dos varones ensangrentados, discutiendo entre ellos y forcejeando acaloradamente.

Los policías separaron a los dos hombres, y uno de ellos denunció haber sido apuñalado en la pierna por la otra persona. Los agentes vieron cómo sangraba abundantemente por debajo de la rodilla, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia e hicieron un torniquete al herido.

De igual forma, recabaron información de varios testigos, que corroboraron lo manifestado por el agredido. Durante una inspección en el interior del bar, localizaron en los baños un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros con restos de sangre. La víctima fue evacuada al Hospital por una ambulancia y fue dada posteriormente de alta.

Los agentes procedieron a la detención del orto varón, que fue trasladado a dependencias policiales, mientras el Juzgado en funciones de Guardia de Salamanca decretó su ingreso en prisión, informa Ical.