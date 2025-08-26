El Recinto Ferial de Palencia acogerá este San Antolín 34 atracciones y 22 casetas

El Recinto Ferial de Palencia volverá a ser el epicentro de la diversión durante las fiestas de San Antolín, del 28 de agosto al 7 de septiembre, con un total de 56 puestos que incluirán 34 atracciones y 22 casetas. El horario será de 17.30 a 1.30 horas, extendiéndose hasta las 3.00 horas en vísperas de festivos.

Concretamente, en las 22 casetas habrá 12 puestos de alimentación (algodón dulce, hamburgueserías, churrerías, vino) y otras diez serán de juegos, entre los que se encuentran el bingo o la tómbola. Respecto a las atracciones, ocho de ellas serán para adultos y el resto -26- irán destinadas al público infantil que harán las delicias de los más pequeños de la casa a través de hinchables, coches de choque o el tren de la bruja.

Asimismo, cabe señalar que los días 28 de agosto y 3 de septiembre, Días del Niño, en horario de 17:30 a 19:30 horas, el ferial se convertirá en un espacio sin ruido para que puedan disfrutarlo las personas con hipersensibilidad auditiva.

Todo ello en un espacio en el que habrá mayor presencia policial y un nuevo Punto Violeta de atención e información que se sumará a los que ya vienen funcionando durante las fiestas en el parque de El Salón y en las Huertas del Obispo, los lugares donde se celebran los conciertos que mayor cantidad de público congregan. El mismo contará por primera vez con un equipo itinerante que recorrerá el recinto ferial para informar y atender a jóvenes y menores.