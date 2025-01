La reina del gimnasio con 90 años: Una hora y media diaria

Son numerosas las historias de superación que día a día nos sorprenden. La de hoy ocurre en Valladolid y tiene como protagonista a una mujer de 90 años, Tere, que se ha convertido en la socia mas veterana de Fitnesspark Valladolid. Una historia emotiva y con el deporte y la tenacidad como pilares fundamentales para llegar en óptimas condiciones a esta edad y realizar una hora y media diaria de ejercicio en el gimnasio que complementa con sus quehaceres diarios y donde andar también se ha convertido en un requisito indispensable en su día a día.

Disciplina y energía que inspiran a todos los socios y entrenadores de este centro de Valladolid, que para conmemorar este cumpleaños le han brindado un regalo excepcional. Hacerle un reportaje donde explica detalles de su vida y cuál es el truco para tener esta vitalidad a sus 90 años.

Navarra de nacimiento, tuvo que emigrar hasta Venezuela y volvería años después, tras tener cinco hijos a tierras vallisoletanas, donde vive una de sus hijas y sus dos nietos. Tere nos cuenta que desde muy joven -nació en el año 1935- "siempre fui muy presumida", y en unos tiempos donde no existían los gimnasios que existen hoy, el ejercicio lo tenía que hacer a escondidas gracias a una revista "Chicas" y cuando podía coger la bicicleta y los patines.

Tere caminando hacia atrás en una cinta andadora Fitnesspark Valladolid

Uno de los momentos más difíciles en la trayectoria vital de Tere es cuando le fue detectado un cáncer de mama, y a los diez años volvió a tener otro. Pero lejos de desfallecer, confiesa, los "afronté con fuerza para seguir viviendo. No fue sencillo, pero no quedaba otra".

Tras hacer deporte como gimnasia, golf o tenis, a los 50 años descubrió el yoga, y destaca que tanto la alimentación, "como verduras y comidas sanas, pero siempre de todo per no en grandes cantidades y siempre acompañado por un buen vinito" y el descanso son las claves principales para la salud.

Tere en un ejercicio de rutina diario Fitnesspark Valladolid

A lo largo de los años ha ido motivando su entrenamiento. Y a sus noventa años, accede al gimnasio cinco días a la semana, de lunes a viernes, donde permanece alrededor de hora y media. Allí hace cinta -con tres minutos andando de espalda, diez minutos de bicicleta, ejercicios de sala y dos veces a la semana yoga. Todo un ejemplo.

¿Pero cómo se motiva uno en los días más difíciles? Pues con el deporte y con rutinas más fáciles, por lo que confiesa que a estas alturas no cambiaría nada de su rutina de vida. "Todo lo que he hecho hasta ahora me ha ayudado a mantener una salud excepcional y una actitud positiva".

Un mensaje de lo más inspirador no solo para las personas de su edad, sino sobre todo para los más jóvenes, a los que anima a incorporar la actividad física en su vida diaria. Un ejemplo a seguir.