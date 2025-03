Renault, Horse e Iveco claman por una regulación excesiva con plazos muy cortos para adaptar las fábricas y la producción

Renault, Horse e Iveco coincidieron hoy en Valladolid al clamar por una regulación excesiva, con plazos muy cortos para adaptar las fábricas y la producción en un sector tan cambiante como la automoción. Las tres compañías son conscientes de la necesidad de caminar hacia la descarbonización y dar pasos hacia la electrificación de los vehículos, pero antes es necesario seguir con la apuesta por lo híbrido. Para ello, apostaron por hacer hincapié en la mejora de la competitividad, que ha sido una referencia hasta ahora, y contar con profesionales competentes, además de captar el talento con conocimientos en las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial.

Con motivo de la celebración del 29 Congreso de Calidad en la Automoción, que tuvo lugar en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, el más claro fue el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Renault Group, José Martín Vega, quien confesó que el futuro del sector es “complicado”. “La regulación nos quiere llevar a un lugar donde todos estamos de acuerdo pero no en esos plazos”, sentenció. Puso el ejemplo de que la marca del rombo acaba de lanzar cinco nuevos coches pero el fabricado el año pasado ya no se puede vender en 2025, lo que obliga a que se adapten para cumplir las nuevas regulaciones. “Estamos de regulaciones, un poco hasta arriba”, declaró. De ahí que exigiera una estrategia, a medio y largo plazo, para saber “hacia donde queremos ir” y establecer un ‘timming’ (sincronización) adecuada. “Bastantes vientos tenemos como para que haya bandazos”, concluyó.

El responsable del Grupo Renault reconoció que la empresa trabaja para lograr una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. “Buscamos una descarbonización duradera en el tiempo, lo que pasa por avanzar hacia un producto electrificado, pero sin perder el híbrido”, aseguró. Además, señaló que uno de los retos del sector es el vehículo autónomo. “De cara al futuro, lo que nos va diferenciar es la capacidad de lucha y de competitividad, que históricamente siempre nos ha acompañado. En estos momento, hay que demostrarlo más que nunca por que la industria del automóvil en Europa está en peligro”, destacó.

Aprovechar los datos con la Inteligencia Artificial

En el mismo sentido, se pronunció el director de Operaciones de la Factoría de Motores de Valladolid de Horse, Alberto de los Ojos, quien aseguró que el futuro del sector pasa por dar soluciones para una mejor movilidad, para lo que los equipos de ingeniería trabajan “muy bien y deprisa” para ajustarse a las nuevas regulaciones. “Queremos ofrecer los mejores productos a nuestros clientes, con la ayuda de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, gracias a la captación del talento”, manifestó.

No en vano, De los Ojos reconoció la importancia de los datos para mejorar los procesos y así eliminar el valor añadido al cliente. “Toda esa información no se usaba en su totalidad pero hay que utilizarla para tener procesos más inteligentes y mejorar el servicio al cliente e incluso mejorar algún componente no adecuado”, expuso. Precisó que la fabricación de cada motor de Horse puede generar hasta 2,5 gigabytes de datos.

Por su parte, el director de la fábrica de Valladolid de Iveco Group, José Manuel Jaquotot, también coincidió que los retos del sector son la descarbonización y el vehículo autónomo, que, a su juicio, será una revolución, sobre todo en el transporte de mercancías. Eso sí, dejó claro que descarbonizar no es sinónimo de electrificar. “Cada cliente tiene una herramienta de trabajo y una misión y cada tecnología está madura para cada misión. No es lo mismo la última milla en una ciudad, que claramente será eléctrico, a otro tipo de transportes donde la tecnología aún no está madura”, declaró. En este sentido, citó que nadie pide la descarbonización del avión y del barco pero, en cambio, se reclama que llegue al transporte por carretera. Algo que cobra mucha importancia en España, al ser un país periférico.

Red postventa y cercanía al cliente

Los responsables de Renault e Iveco valoraron su red postventa de sus marcas para estar cerca del cliente y conocer sus necesidades. José Martín Vega destacó que “siempre” hay oportunidades en el sector de la automoción, pese a que soplan vientos que obliga a adaptarse. De ahí que hablara de la importancia de las fábricas competitivas de Renault en España, después de que el año pasado se fabricaran 350.000 coches en la planta de Valladolid. “En su momento, llegaron los vehículos japoneses y coreanos y, ahora, son los chinos. A Renault le gusta competir pero en igualdad de condiciones. Antes, mirábamos mucho al retrovisor pero ahora hay que mirar con lo que tenemos delante. Hay que ser humildes y reconocer que los países asiáticos nos han superado en tecnología pero nuestra red postventa es mejor”, reflexionó. Tras señalar que la velocidad de los cambios se ha acelerado mucho, con la aparición de nuevas tecnologías cada año, lo que obligar a ser capaces de desarrollar “muy rápido” y “pisar el acelerador”.